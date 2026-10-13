Citroën показала электрический концепт 2 CV Concept с ретро-дизайном

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| Новость | Авто и транспорт

Citroën представила на Парижском автосалоне 2026 года концепт 2 CV Concept — компактный электрический хэтчбек, который может стать серийной моделью к 2028 году. Бренд ориентируется на стартовую цену около €15 000 и производство в Европе.

Длина 2 CV Concept составляет 3,76 м. Это меньше, чем у оригинального 2 CV, который дебютировал на том же автосалоне в 1948 году.

Автор: Citroën Источник: www.media.stellantis.com

Концепт создан как современная интерпретация легендарного 2 CV. Он сохраняет узнаваемые черты предшественника: округлые формы, высокие расширенные арки колёс и тканевый сдвижной люк.

В салоне используется минималистичный подход. Вместо классической панели приборов установлено рулевое колесо с приборной панелью на колонке и 8-дюймовый сенсорный экран.

В интерьере предусмотрены тканевые ремни вместо дверных ручек, съёмная корзина из биопластика и дерева, а также отсоединяемая Bluetooth-колонка. Сиденья на трубчатом каркасе можно снять и использовать вне автомобиля.

Автор: Citroën Источник: www.media.stellantis.com
Автор: Citroën Источник: www.media.stellantis.com

Citroën заявляет, что концепт создан как ответ на рост массы и сложности современных кроссоверов. Производитель подчёркивает лёгкость, практичность и доступность как ключевые принципы проекта.

Серийная версия 2 CV Concept должна появиться в течение двух лет. Citroën подтвердила, что модель будет производиться в Европе и должна соответствовать будущим требованиям E-Car.

Автор: Citroën Источник: www.media.stellantis.com
Автор: Citroën Источник: www.media.stellantis.com

Цена около €15 000 является целевой, а не окончательной. Citroën не раскрыла точную дату начала продаж, характеристики силовой установки, ёмкость батареи и запас хода.

Концепт занимает промежуточное положение между микроэлектромобилем Ami и хэтчбеком e-C3. Он ориентирован на городскую мобильность и доступную электрическую езду.

Источник: New Atlas

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