iPhone 18 Pro почти вдвое ускорил игры, но столкнулся с неожиданной проблемой

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| Новость | Смартфоны и телефоны

iPhone 18 Pro почти вдвое увеличил частоту кадров в тяжёлых играх по сравнению с iPhone 15 Pro. В Resident Evil Village разница достигла 50 против 22-24 FPS. Однако выяснилось, что даже такой прирост мощности не гарантирует нового качества мобильного гейминга: многие игры пока не используют возможности свежего оборудования.

Автор: ubeyonroad Источник: unsplash.com

Сравнение восьми игр показало, насколько далеко ушли смартфоны Apple за три поколения. В Resident Evil Village iPhone 15 Pro не мог обеспечить даже 30 FPS на максимальных настройках, тогда как iPhone 18 Pro приблизился к 50 кадрам. В более сбалансированном режиме новинка подошла к отметке 60 FPS. Разница заметна и в Hitman World of Assassination: старый аппарат опускался ниже 20 FPS, а новый удерживал около 30.

Прирост обеспечили более мощная графика, увеличение оперативной памяти с 8 до 12 ГБ и улучшенное охлаждение. Новый смартфон справился даже с трассировкой лучей в Control, тогда как iPhone 15 Pro такой возможности не предлагал. Но у аппаратного прогресса обнаружилась неожиданная граница: в Resident Evil 4 оба устройства показали практически одинаковую частоту кадров из-за ограничений самой игры.

Получается парадокс: производительность iPhone растёт быстрее, чем возможности игровой экосистемы. Новое оборудование уже позволяет запускать проекты консольного уровня с более высокой частотой кадров, но разработчики не спешат адаптировать свои игры под новые поколения смартфонов. И именно это сейчас ограничивает дальнейший рост мобильного гейминга сильнее, чем недостаток мощности процессора.

Источник: gsmarena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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