Boeing 787-10 впервые получил раскраску команды Формулы-1: Etihad представила самолёт McLaren

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Авиакомпания Etihad Airways вывела на маршруты Boeing 787-10 Dreamliner с фирменной оранжевой раскраской команды McLaren Racing. Это первый известный случай, когда символика команды Формулы-1 появилась на широкофюзеляжном пассажирском самолёте. Первый рейс в новой ливрее запланировали на 10 ноября: лайнер должен выполнить рейс EY103 из Абу-Даби в Мадрид.

Самолёт с регистрационным номером A6-BMI представили 9 ноября на площадке Etihad Engineering в Абу-Даби. В оформлении использовали характерный папайно-оранжевый цвет McLaren, чёрную маску вокруг кабины пилотов и фирменный геометрический рисунок хвостовой части Etihad. Вылет из международного аэропорта имени Заида запланировали на 14:15 по местному времени.

После первого рейса самолёт будут использовать на международных маршрутах авиакомпании. Среди направлений, где ожидается его появление, Etihad назвала Дублин, Милан, Вену, Бали, Бангкок и Дели. Проект стал частью партнёрства перевозчика с McLaren Racing, которое распространяется на команду Формулы-1 и подразделение McLaren United Autosports, выступающее в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Презентацию самолёта также отметили рекордом Guinness World Records. Организаторы использовали театральную технику kabuki reveal — конструкцию с занавесом, который открывает объект целиком. По данным Etihad, церемония установила рекорд по самому большому раскрытию такого типа с использованием единого полотна.

Источник: aerospaceglobalnews