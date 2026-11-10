Boeing 787-10 впервые получил раскраску команды Формулы-1: Etihad представила самолёт McLaren

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Авиакомпания Etihad Airways вывела на маршруты Boeing 787-10 Dreamliner с фирменной оранжевой раскраской команды McLaren Racing. Это первый известный случай, когда символика команды Формулы-1 появилась на широкофюзеляжном пассажирском самолёте. Первый рейс в новой ливрее запланировали на 10 ноября: лайнер должен выполнить рейс EY103 из Абу-Даби в Мадрид.

Автор: Etihad Airways Источник: aerospaceglobalnews.com

Самолёт с регистрационным номером A6-BMI представили 9 ноября на площадке Etihad Engineering в Абу-Даби. В оформлении использовали характерный папайно-оранжевый цвет McLaren, чёрную маску вокруг кабины пилотов и фирменный геометрический рисунок хвостовой части Etihad. Вылет из международного аэропорта имени Заида запланировали на 14:15 по местному времени.

После первого рейса самолёт будут использовать на международных маршрутах авиакомпании. Среди направлений, где ожидается его появление, Etihad назвала Дублин, Милан, Вену, Бали, Бангкок и Дели. Проект стал частью партнёрства перевозчика с McLaren Racing, которое распространяется на команду Формулы-1 и подразделение McLaren United Autosports, выступающее в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Презентацию самолёта также отметили рекордом Guinness World Records. Организаторы использовали театральную технику kabuki reveal — конструкцию с занавесом, который открывает объект целиком. По данным Etihad, церемония установила рекорд по самому большому раскрытию такого типа с использованием единого полотна.

Источник: aerospaceglobalnews

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 101 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Авто и транспорт 375 13091 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как подводный телескоп в Байкале помогает изучать далёкий космос

В нескольких километрах от берега Байкала, на глубине в сотни метров, висят длинные тросы со стеклянными шарами. В каждом шаре находится чувствительный прибор, способный заметить очень слабую...

Манекен, которого разбивали вместо человека: как появились автомобильные краш-тесты

Когда автомобиль врезается в бетонный барьер на испытательном полигоне, машина разрушается за доли секунды, а главный участник опыта остаётся сидеть внутри. Его голова резко уходит вперёд, грудь...

Глитч: ошибка искусства или искусная ошибка. Зачем художники намеренно ломают изображения?

Бывало ли у вас такое, что вы решаетесь прервать свою рутину и изучить какую-нибудь тему? Уже около месяца мое информационное поле строится на визуальном хаосе, и это сподвигло меня изучить...

Может ли медведь-шатун выжить, или он сразу обречён на гибель

Зимой в тайге и лесах России большинство бурых медведей спокойно лежат в своих берлогах, экономя накопленный жир. Однако среди них встречаются особи, которые не залегают в спячку или просыпаются...

Алюминий, кириллица и тихий линейный звук: Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker Galaxy100 Lite — ещё одна клавиатура от известного в узких кругах производителя, которая также официально вошла на российский рынок. Относительно недавно компания начала...

Будэ-ччигэ: как армейские консервы после войны превратились в одно из самых необычных корейских рагу

В одной кастрюле будэ-ччигэ легко встретить продукты, которые будто случайно оказались в разных кухнях. Рядом с кимчи кипят ломтики консервированной ветчины, сосиски, тофу и зелёный лук, сверху...