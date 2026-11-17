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Panasonic представила Lumix SHX1 — первую компактную полнокадровую кинокамеру в истории бренда Lumix. Новинка получила 6K-сенсор, профессиональные интерфейсы и поддержку двух форматов RAW, которые раньше требовали более сложных съёмочных систем. Заявленная IT Home цена составляет 4699,99 доллара.

В основе камеры лежит частично многослойная CMOS-матрица Full Frame разрешением около 24,1 Мп. Она поддерживает Dual Native ISO и Dynamic Range Boost, обеспечивающие динамический диапазон до 15 ступеней в режиме V-Log. Для цветокоррекции предусмотрен ARRI LogC3. Камера записывает видео 6K при 30 кадрах/с, 5,1K при 60 кадрах/с и 3,8K при 48 кадрах/с. Также предусмотрена съёмка Open Gate, позволяющая использовать всю площадь сенсора.

Отдельное внимание Panasonic уделила постобработке. Lumix SHX1 записывает Apple ProRes RAW непосредственно на карту CFexpress Type B, а Blackmagic RAW — на внешний SSD объёмом до 2 ТБ. Последний вариант позволяет монтировать материал в DaVinci Resolve без предварительного преобразования файлов. За фокусировку отвечает гибридная система с 779 точками, дополненная распознаванием лиц и глаз с помощью ИИ. Пятиосевая стабилизация работает даже с объективами без оптической стабилизации.

Корпус получил интерфейсы 12G-SDI и HDMI, вход и выход временного кода, запись 32-битного звука с плавающей запятой и поддержку аккумуляторов Micro V-Mount. Система охлаждения позволяет вести непрерывную запись 4K при 120 кадрах/с без ограничения времени в пределах гарантированного температурного диапазона. Однако есть и компромиссы: встроенного ND-фильтра нет, а запись Blackmagic RAW требует внешнего накопителя и исключает одновременную запись основного видео на карту памяти. Поставки Panasonic планирует начать в декабре 2026 года.

Источник: ithome