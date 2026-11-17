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Grado представила беспроводные наушники GW200, которые идут против главного тренда рынка: вместо шумоподавления и изоляции от окружающего мира они предлагают открытую акустику. При этом новинка получила Bluetooth 5.4, поддержку aptX Lossless и автономность более 60 часов.

Внутри установлены новые 44-мм динамические излучатели Grado S с бумажно-композитной диафрагмой. Их разработали на основе технологий старших моделей HP100 SE и S950. Производитель рассчитывает сохранить детальность и разделение инструментов, характерные для проводных наушников, но избавить слушателя от кабеля.

Открытая конструкция имеет обратную сторону: GW200 пропускают внешние звуки и выпускают музыку наружу. Поэтому для поездок в шумном транспорте они подходят хуже закрытых моделей. Зато Grado делает ставку на пространственное звучание. За беспроводную передачу отвечают Bluetooth 5.4 и чип Qualcomm QCC3095 с поддержкой aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, AAC и SBC.

Автономность превышает 60 часов против 46 часов у предыдущей GW100x. Зарядка через USB-C занимает около двух часов. Есть и необычная страховка от разряженного аккумулятора: GW200 продолжают работать по кабелю 3,5 мм даже без питания. Наушники весят 235 г, поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и совместимы со сменными амбушюрами Grado. Цена новинки — 329 долларов, поставки должны начаться в декабре 2026 года.

Источник: ecoustics