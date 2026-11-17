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Huawei Enjoy 100 Pro Max получил дисплей с заявленной пиковой яркостью 8000 нит и аккумулятор на 8800 мА·ч, но оказался на 70 долларов дороже Honor X60 Pro. При этом более доступный конкурент предлагает основную камеру на 108 Мп и зарядку мощностью 66 Вт. Сравнение двух смартфонов опубликовало Gizmochina.

По яркости экрана Huawei заметно опережает Honor: 8000 против 3000 нит. Оба аппарата оснащены AMOLED-панелями с частотой 120 Гц, но у Huawei экран немного больше — 6,84 дюйма против 6,78 дюйма. Правда, максимальная яркость Huawei заявлена для определённых условий воспроизведения видео, а не для всей поверхности дисплея.

Ещё серьёзнее разница в аккумуляторах. Huawei получил кремний-углеродную батарею на 8800 мА·ч, тогда как у Honor установлена на 6600 мА·ч. Преимущество составляет 2200 мА·ч, однако по скорости зарядки ситуация обратная: Honor поддерживает 66 Вт, Huawei — 40 Вт.

В фотосъёмке Honor отвечает основной камерой на 108 Мп против 50 Мп у Huawei. Зато Enjoy 100 Pro Max поддерживает запись видео в 4K на фронтальную камеру, имеет Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и инфракрасный порт. За это придётся доплатить: Huawei оценили примерно в 280 долларов, Honor X60 Pro — в 210 долларов. Получается, Huawei делает ставку на экран, автономность и оснащение, а Honor предлагает более доступный смартфон с камерой высокого разрешения и быстрой зарядкой.

Источник: gizmochina