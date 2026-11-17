Компанию Apple обвинили в оказании давления на поставщика комплектующих с целью заставить его отозвать публичное заявление о непричастности к проблеме растрескивания дисплеев в некоторых смартфонах iPhone Duo, получившей название «крэкгейт». Об этом сообщает издание The Elec.

Автор: Ahmad Ali Karim / Wikimedia (CC0 1.0) Источник: commons.wikimedia.org

В центре истории оказалась малоизвестная южнокорейская компания Fine M-Tec, которая, по имеющимся данным, поставляет внутренние металлические пластины, поддерживающие гибкий дисплей iPhone Duo. В прошлом месяце, 26 октября, производитель разместил на своём сайте обращение под заголовком «Наша официальная позиция по вопросу качества нового продукта заказчика». Публикация появилась вскоре после того, как в сети начали распространяться первые сообщения о повреждениях экрана в области шарнира на первом складном смартфоне Apple.

«Проблемы с качеством, о возникновении которых в некоторых продуктах недавно стало известно, не вызваны дефектами поставляемых нами деталей», — говорилось в заявлении, где напрямую не упоминались ни сама Apple, ни модель iPhone Duo. В Fine M-Tec пояснили, что выпустили это опровержение для борьбы с обвинениями, связанными с предполагаемыми биржевыми игроками на понижение, а также предупредили о возможных судебных исках против распространителей необоснованных утверждений.

Однако уже к 4 ноября текст исчез с сайта поставщика, а вскоре южнокорейское издание DealSite со ссылкой на отраслевые источники сообщило, что удалить его компанию вынудила Apple. В опубликованной во вторник редакционной колонке журналист The Elec Ким Гон рассказал, что позднее с ним связался представитель Fine M-Tec и попросил снять с публикации его предыдущую статью об отозванном заявлении. По словам собеседника журналиста, Apple выступила против того, чтобы поставщик публично отрицал свою ответственность за поломки устройств.

Сама Apple ранее признала проблему с появлением трещин на экранах небольшого числа смартфонов iPhone Duo и предложила владельцам замену гаджетов, но так и не привела технического объяснения причин возникновения дефекта. Обвинения в оказании давления на партнера с целью заставить его замолчать американская корпорация публично пока не прокомментировала.

Источник: MacRumors