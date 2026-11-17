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Компания Xiaomi вывела серию смартфонов Xiaomi 18 Pro на мировую арену. В сентябре производитель уже представил смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max на китайском рынке, однако глобальных версий серии Pro компания не выпускала уже несколько лет. Теперь этот пробел закрыт: новинки официально добрались до международных рынков.

Xiaomi 18 Pro Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Часть характеристик смартфонов совпадает: базовая комплектация предполагает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного хранилища, беспроводная зарядка выдаёт 50 Вт, корпус защищён по стандарту IP68 от влаги и пыли, а сканер отпечатков встроен в дисплей. Аппаратная начинка камер у обеих моделей тоже во многом идентична.

От большинства конкурентов новые смартфоны Xiaomi отличает наличие дополнительных дисплеев на задней части корпуса. Эти дополнительные дисплеи получили частоту 120 Гц, максимальную яркость 4000 нит и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Оба телефона Xiaomi имеют основной OLED-дисплей LTPO с поддержкой частоты обновления 120 Гц, хотя у модели Pro дисплей диагональю 6,4 дюйма, а у Pro Max — 6,9 дюйма.

Xiaomi 18 Pro и Pro Max отличаются по ряду параметров, но наиболее заметное различие заключается в выборе чипсета. Xiaomi 18 Pro оснащен Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Оба чипсета поддерживают тактовую частоту 5 ГГц, но вариант Extreme имеет более мощный графический процессор, лучшую производительность в области ИИ и поддерживает передовые функции видеосъемки (например, запись 8K/60 кадров в секунду, 4K/240 кадров в секунду, кодек APV).

Xiaomi 18 Pro Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Xiaomi 18 Pro поставляется с батареей емкостью 6000 мАч, что на 1000 мАч меньше, чем у китайской версии смартфона. Между тем, Pro Max имеет батарею емкостью 7050 мАч на мировых рынках против 8500 мАч у китайской модели.

Смартфоны Xiaomi также оснащены передовыми сенсорами камер, включающими 200-мегапиксельную основную камеру с матрицей 1/1,28 дюйма (23 мм), 200-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3,2-кратным увеличением (75 мм, 1/1,56 дюйма) и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. 50-мегапиксельная камера с автофокусом отвечает за селфи. Однако существенное различие между двумя телефонами заключается в том, что основная камера модели Pro Max использует сенсор с поддержкой LOFIC, в то время как модель Pro этой функции лишена.

Источник: androidauthority