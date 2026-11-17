Компания Motorola за несколько дней успела трижды сообщить противоречащие друг другу сведения о ёмкости аккумулятора её флагманского смартфона Signature 27. Из-за этого на немецкий рынок устройство может поступить с менее ёмкой батареей, чем заявлено в рекламе.

Путаница началась сразу после презентации, когда в примечаниях пресс-релиза обнаружилась информация о том, что в Германии дорогостоящий флагман будет продаваться с урезанным до 5500 мАч аккумулятором вместо батареи на 7000 мАч, доступной для остального мира. Всего через полчаса после анонса немецкое подразделение Motorola связалось с профильными СМИ и заявило, что произошла ошибка, а смартфон по всему миру будет оснащаться единой версией аккумулятора на 7000 мАч. Именно эта характеристика до сих пор активно рекламируется на официальном немецком сайте компании.

Однако позже ситуация приняла новый оборот: представители Motorola официально подтвердили порталу Android Authority, что в Германии всё-таки будет продаваться модификация с уменьшенной 5500 мАч батареей. В качестве причины такого решения указываются особенности транспортного законодательства. В Германии аккумуляторы с отдельными ячейками ёмкостью свыше 20 Вт·ч действительно должны перевозиться как опасный груз, что существенно увеличивает расходы на логистику. Но аналогичные правила действуют также во многих других странах Евросоюза и в США, поэтому подобное объяснение выглядит малоубедительным для оправдания урезания характеристик смартфона только на одном конкретном рынке.

А тем временем в европейской базе данных EPREL уже обнаружены оба варианта устройства, что доказывает факт реальной разработки и сертификации модели на 5500 мАч. Таким образом, покупателям Motorola Signature 27 в Германии следует с осторожностью относиться к обещаниям на официальном сайте компании и быть готовыми к получению версии с меньшей батареей. А какое из противоречивых заявлений производителя в конечном итоге окажется правдой, станет окончательно ясно только после старта фактических поставок смартфона.

Signature 27 был представлен 5 ноября, его рекомендованная цена в Европе составляет 1899 евро, в США — около 1600 долларов.

Источник: Notebookcheck