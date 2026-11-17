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Статистика продаж процессоров на площадке Amazon зафиксировала обвальное падение спроса на линейку Intel Arrow Lake. По данным отчёта аналитиков TechEpiphany, в октябре продажи чипов Intel для сокета LGA 1851 рухнули на 76,5%.

За месяц объём реализации семейства Arrow Lake сократился с 4050 до 950 единиц, а рыночная доля линейки упала до скромных 2,7%. Покупатели потеряли интерес к архитектуре из-за невнятной производительности. Совокупная доля Intel снизилась до 18,7%, тогда как AMD удержала более 81% рынка. При этом старые чипы Intel для разъёма LGA 1700 неожиданно прибавили 50% к продажам. Дороговизна оперативной памяти DDR5 только ускорила этот процесс. Из-за высоких цен на комплектующие пользователи массово отказываются от сборок на свежих сокетах и возвращаются к решениям с доступной памятью DDR4.

Продажи процессоров для платформы AMD AM4 выросли на 12%, тогда как современный сокет AM5 потерял свыше 11% объёма. Ситуация наглядно доказывает, что кризис на рынке памяти в сочетании с посредственными результатами новинок на корню парализует продажи нового кремния.

Источник: Wccftech