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900 люменов яркости, 125м дальнобойности и питание от Li-Ion аккумулятора размером с АА-батарейку. Wurkkos обновили свой популярный EDC-компакт до третьего поколения и выпустили ограниченную версию в медном корпусе.

Wurkkos TS10 V3 и первое поколение модели Автор: narmattaru Источник: www.ixbt.com

Кроме привычного и классического более лёгкого алюминиевого корпуса, Wurkkos сделали ограниченный тираж для энтузиастов, готовых заплатить больше за медный корпус ради его эстетики и лучшего теплоотвода. Разница в весе между обоими версиями отличается почти вдвое, 56 г и 96 г вместе с аккумулятором. Размер фонарика стал символически больше первого поколения и составляет 73.9x21.8x21.8мм, что делает его достаточно компактным и типичным EDC-набора.

Что касается внешности, то вместо гладкого корпуса изначальной версии, новое поколение получило накатку в виде «сот». Управляется фонарик всё так же тактовой хвостокнопкой. В качестве пользовательского интерфейса используется Anduril, позволяющий настроить исключительно большинство параметров фонарика вплоть до температуры термоотсечки.

Питание же осталось неизменным, Wurkkos TS10V3 всё также работает от литий-ионного аккумулятора формата 14500. Ёмкость комплектного составляет 900mah и зарядить его можно через встроенный прямо в аккумулятор разъём USB-C.

Wurkkos полностью изменили источник света, перейдя от трёх LatticePower CSP2323 к одному светодиоду Nichia 519A, популярному в кругах поклонников фонариков. В настоящий момент доступна только цветовая температура в 5000К. Максимальная яркость снизилась с 1500люм до 900 люменов. Заявленная дальнобойность составляет 125м. Посмотреть на свет TS10 V тут. Кроме того в фонарике по-прежнему есть RGB-подсветка.

Ещё одним кардинальным изменением стал драйвер, вместо FET+1 теперь стоит полноценный понижающий, что позволило добиться полной стабилизации яркости.

заявленное время работы Автор: Wurkkos Источник: wurkkos.com

Источник: оф.сайт производителя