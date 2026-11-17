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Особенности движений человеческого тела могут содержать информацию о состоянии внутренних органов и качестве сна. Об этом заявили ученые из Института науки Вейцмана в Израиле, разработавшие модель искусственного интеллекта для анализа походки и других двигательных характеристик. Система выявила статистически значимые связи с 1887 показателями здоровья из 3210 исследованных. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании участвовали 3328 взрослых, данные о здоровье которых были собраны в рамках проекта Human Phenotype Project. Ученые записали движения добровольцев с помощью камеры глубины, отслеживавшей положение 26 суставов в трехмерном пространстве. Участники выполнили пять двигательных заданий: ходили на беговой дорожке со скоростью 3 км/ч и в собственном темпе, шагали на месте, вставали со стула и сохраняли неподвижное положение для проверки равновесия.

Полученные записи исследователи преобразовали в математические представления, описывающие согласованную работу различных частей тела. Затем алгоритм сопоставил их с результатами лабораторных исследований, физическими параметрами, медицинскими показателями и характеристиками образа жизни участников. Такой подход позволил обнаружить закономерности, которые обычные измерения скорости ходьбы и длины шага могли не учитывать.

Одним из результатов стала связь двигательных характеристик с эластичностью печени. Этот параметр используют в медицинской практике для оценки фиброза — процесса образования рубцовой ткани в органе. По данным исследования, особенности движений содержали дополнительную информацию для прогнозирования жесткости печени даже при учете возраста, индекса массы тела и стандартных лабораторных показателей ее состояния.

Наглядная схема создания базовой модели походки: на иллюстрации показаны архитектура системы, процесс сбора исходных данных и этапы обучения алгоритма. Автор: Adam Gabet Источник: www.nature.com

Связь обнаружилась и со сном. Наиболее информативными оказались движения туловища, которые помогали оценивать показатели, связанные с апноэ сна, бессонницей и продолжительностью ночного отдыха. При этом движения ног преимущественно отражали характеристики обмена веществ и физического состояния организма.

По сравнению с базовой моделью, учитывавшей возраст, индекс массы тела, количество висцерального жира и рост, анализ движений улучшил прогнозирование показателей во всех 18 системах организма у мужчин и в 17 из 18 систем у женщин.

Однако авторы пока не рассматривают разработку как самостоятельный диагностический инструмент. Исследование носило наблюдательный характер и не позволяет установить, вызывают ли заболевания изменения походки или, наоборот, особенности движений связаны с другими факторами здоровья. Кроме того, большинство участников были относительно здоровыми жителями Израиля, поэтому результаты еще предстоит проверить на других группах населения. Независимая проверка модели также необходима для оценки ее пригодности в клинической практике.

Источник: nature.com