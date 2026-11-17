Xiaomi приступила к глобальному распространению обновления ОС HyperOS 4 для своих смартфонов. Из журналов обновления следует: у этой сборки HyperOS есть два принципиальных новшества. Первое — разработчики существенно переработали основную часть системы и добились более быстрой и плавной работы устройств. Второе — оформление интерфейса теперь выполнено в «стеклянной» стилистике, которая пришла на смену плоскому облику прошлогодней версии ОС HyperOS 3. Xiaomi именует такой интерфейс «Soft Light Glass» — это полупрозрачное оформление с размытыми виджетами и кнопками, напоминающими стекло. Когда пользователь касается кнопок функций UI, те отвечают мягким свечением либо плавной анимацией. Обновление распространяется для поддерживаемых устройств Xiaomi — от флагмана Xiaomi 17 Ultra до недорогих моделей вроде Redmi 15C.

В HyperOS 4 настройка внешнего вида экрана блокировки теперь доступна пользователям, а уведомления размещены снизу и больше не заслоняют фон. На главном экране виджеты можно располагать друг над другом. В заметках и диктофоне появились новые ИИ-функции — они помогают расшифровывать и обобщать текст.

Внешний вид интерфейса HyperOS 4 по умолчанию Автор: Xiaomi Источник: www.phonearena.com

Многие владельцы Xiaomi, уже поставившие обновление, говорят о более быстром запуске приложений, более плавной работе интерфейса и меньших задержках при прокрутке, а библиотека миниатюр в галерее подгружается на 90% быстрее. Судя по отзывам, время автономной работы устройств работающих на HyperOS 4 не поменялось.

Источник: phonearena