Исследование 518 моделей бытовой техники показало, что расход электричества стиральной машины с баком на 10 кг в среднем на 7% ниже, чем у версий вместимостью 8 кг. Отчет подготовил нидерландский сервис Match My Deal на основе актуальных сведений из европейского реестра энергетической маркировки. В этой базе данных фиксируется потребление киловатт-часов (кВтч — единица учета электроэнергии в бытовых электросетях) за 100 циклов работы. Обязательное тестирование на заводах проходит на встроенном режиме Eco 40-60, предназначенном для стирки среднезагрязненной одежды при температуре от 40 до 60 градусов Цельсия с чередованием полного и полупустого бака.

Средний показатель для стиральных машин на 10 кг составил 41 кВтч против 44 кВтч у техники на 8 кг. Модели малой вместимости до 6,5 кг и тяжелые аппараты от 12 кг расходуют идентичный объем ресурса — по 51 кВтч на сотню стирок. При этом объем барабана не гарантирует экономию электроэнергии без учета спецификаций конкретного мотора и управляющей электроники. В категории на 8 кг разброс составляет от 28 до 63 кВтч, а среди десятикилограммовых машин встречаются варианты с потреблением от 20 до 52 кВтч.

Ориентация исключительно на класс энергоэффективности (европейская шкала оценки экономичности техники от высокого уровня A до низкого G) также не отражает точных затрат. При среднем потреблении в лидирующем классе A на уровне 43 кВтч, отдельные модели этого сегмента тратят до 56 кВтч, тогда как передовые устройства следующего класса B укладываются в 48 кВтч.

Максимальная нагрузка на домашнюю электросеть возникает в момент работы водонагревательного элемента. Активация программы Eco 40-60 экономит до 25% ресурса относительно обычной стирки хлопка той же температуры, а минимальное энергопотребление стиральных машин большой вместимости в пересчете на килограмм ткани фиксируется только при плотном заполнении барабана.

Источник: hi-tech