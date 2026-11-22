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«У алгоритмов нет полноценного представления о том, как выглядитчеловек», — так объясняет идею своего проекта немецкий дизайнер Симон Веккерт. Он создал рубашку для защиты от камер с ИИ, чей принт нарушает привычный силуэт тела и затрудняет распознавание людей системами видеонаблюдения.

Нейросети определяют человека не по смыслу, а по статистике: сравнивают кадр с признаками, которые выявили на фотографиях при обучении. На ткани Веккерта размещены крупные розовые, оранжевые и зелёные элементы. Они смещают привычные очертания, и программе сложнее понять, где заканчивается плечо и начинается рука или туловище.

Рисунок для одежды создан искусственным интеллектом. Дизайнер подбирал его через серию попыток и корректировок.

Эксперименты с обманом алгоритмов у Веккерта не первые. В 2020 году он поместил в тележку 99 смартфонов и провёз её по улицам Берлина. Google Maps определяет загруженность дорог по данным с телефонов, поэтому на карте появился ложный затор.

Новая рубашка против камер с ИИ показывает, что распознающие системы можно запутать с помощью обычной одежды.

Источник: 4pda