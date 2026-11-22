Компания Vincent Audio представила обновлённые стереокомпоненты SV-737MK и SA-32MK. Самое заметное изменение коснулось флагманского интегрального усилителя: производитель заменил модуль Wi-Fi на HDMI ARC, чтобы упростить подключение телевизора к полноценной стереосистеме. Однако вместе с сетевым воспроизведением пользователи потеряли возможность напрямую обращаться к музыкальной библиотеке на NAS.

SV-737MK сохранил гибридную архитектуру предшественника: ламповый предварительный каскад работает с транзисторным усилителем мощности. Пять ламп отвечают за работу аналоговой схемы, а выходная мощность достигает 180 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 300 Вт при 4 Ом. Первые 10 Вт усилитель отдаёт в классе A. Это позволяет сочетать ламповую схемотехнику с серьёзным запасом мощности для работы с требовательной акустикой.

У обновления есть и ограничения. HDMI ARC не поддерживает CEC, поэтому регулировать громкость усилителя штатным пультом телевизора не получится. Беспроводное подключение сохранилось через Bluetooth, но для сетевого воспроизведения теперь потребуется отдельный стример. Также Vincent переработала коммутацию: вместо прежних перемычек между предварительным и оконечным каскадами появились отдельные выход Pre Out и вход Main In. Последний позволяет использовать SV-737MK как усилитель мощности в составе домашнего кинотеатра.

Второй компонент, SA-32MK, получил встроенный Bluetooth, сохранив четырёхламповую гибридную схему на 6N16. Это стереофонический предварительный усилитель с аналоговыми входами RCA и балансным XLR, а также тремя стереовыходами для подключения оконечных усилителей и организации bi-amping. Оба устройства выпускаются в чёрном и серебристом исполнении. В американском анонсе ecoustics указаны цены $3999,95 за SV-737MK и $1999,95 за SA-32MK; поставки в США ожидались в ноябре 2026 года.

Источник: ecoustics