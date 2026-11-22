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Следующий iPad Pro может получить процессор M7 вместо ожидаемого M6. Если утечка подтвердится, планшет Apple перескочит через целое поколение фирменных чипов. Выход новых моделей с экранами 11 и 13 дюймов ожидается весной 2027 года.

Об этом сообщил китайский инсайдер Littertree66 в обсуждении на Baidu Tieba 19 ноября. По его утверждению, iPad Pro получит M7, однако версия процессора для планшета будет заметно уступать варианту для компьютеров Mac. Причиной могут стать меньшее количество вычислительных ядер или сниженные тактовые частоты. Конкретных характеристик инсайдер не привёл.

У такого сценария есть техническое объяснение. В отличие от Mac, iPad Pro обходится без вентилятора, поэтому возможности отвода тепла ограничены. В обсуждении приводятся примеры предыдущих чипов: M4 в iPad Air работает на частоте до 4,1 ГГц вместо 4,4 ГГц, а M5 в iPad Pro — до 4,46 ГГц вместо 4,6 ГГц. Это показывает, почему мобильная версия нового процессора может получить ограничения по производительности.

О планах выпустить обновлённый iPad Pro весной 2027 года ранее сообщал Bloomberg. Издание также указывало на разработку системы охлаждения с испарительной камерой, которая должна помочь планшету дольше сохранять высокую производительность под нагрузкой.

Источник: gizmochina