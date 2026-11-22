Китайская компания NHL представила электрический карьерный самосвал NTE240E грузоподъёмностью 240 тонн. Машина получила аккумулятор ёмкостью до 4100 кВт·ч, который можно зарядить с 20% до 90% менее чем за час. Для тяжёлой карьерной техники это особенно важно: сокращение времени на пополнение энергии позволяет меньше простаивать между рейсами.

Самосвал использует сразу два способа получения электричества. Первый — мегаваттная зарядка через два разъёма стандарта MCS. Второй — питание от контактной сети на оборудованных участках карьера. При движении гружёной машины в гору ток поступает непосредственно от воздушной линии, снижая расход энергии аккумулятора. На спуске электродвигатели работают в режиме генераторов и возвращают часть энергии в батарею.

При этом батарея доступна в нескольких вариантах ёмкостью от 3100 до 4100 кВт·ч. По данным производителя, электрическая силовая установка заменяет дизельный двигатель и генератор. NHL оценивает возможное снижение эксплуатационных расходов более чем в 60% относительно сопоставимого дизельного самосвала. Расчётное сокращение выбросов CO₂ составляет около 2000 тонн в год на одну машину.

Компания также заявляет о повышении энергоэффективности на 15% относительно среднего показателя карьерных самосвалов сверхтяжёлого класса. Однако экономический эффект будет зависеть от инфраструктуры конкретного карьера: для работы машине нужны мощные зарядные станции и участки с контактной сетью. NTE240E продолжает электрическую линейку NHL после модели NTE130E и рассчитан на перевод более тяжёлых карьерных перевозок с дизеля на электротягу.

Источник: interestingengineering