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Исследователи применили алгоритмы искусственного интеллекта для анализа магнитных материалов и выявили ранее незаметные микроскопические структуры, вызывающие паразитные потери энергии в высокочастотной электронике. Находка объясняет природу избыточного нагрева компонентов в современных преобразователях питания и открывает путь к созданию более эффективных магнитных сплавов.

В трансформаторах, дросселях, импульсных блоках питания и системах беспроводной зарядки используются магнитные сердечники. При работе на высоких частотах магнитные домены внутри материала вынуждены многократно менять свою полярность.

Этот процесс неизбежно сопровождается потерями энергии на перемагничивание и вихревые токи, которые превращаются в тепло. До сих пор стандартные методы микроскопии и физического моделирования позволяли отслеживать лишь усреднённую картину по всему объёму материала, из-за чего точная причина локальных скачков сопротивления при сверхбыстром переключении оставалась неясной.

Учёные обучили нейросеть анализировать данные о микроструктуре магнитных материалов и сопоставлять их с реальными показателями энергопотерь:

Локальные магнитные аномалии. Алгоритм выявил устойчивые наноразмерные магнитные конфигурации, формирующиеся на границах кристаллических зёрен и микродефектах решётки.

Алгоритм выявил устойчивые наноразмерные магнитные конфигурации, формирующиеся на границах кристаллических зёрен и микродефектах решётки. Торможение магнитных доменов. При подаче высокочастотного сигнала эти скрытые структуры препятствуют свободному движению стенок магнитных доменов, создавая локальные очаги сопротивления и дополнительного нагрева.

При подаче высокочастотного сигнала эти скрытые структуры препятствуют свободному движению стенок магнитных доменов, создавая локальные очаги сопротивления и дополнительного нагрева. Прогнозирование характеристик. Модель научилась с высокой точностью оценивать уровень высокочастотных потерь материала исключительно по снимкам его микроструктуры ещё до проведения физических стендовых испытаний.

Понимание механизма возникновения этих скрытых структур позволит инженерам и металлургам корректировать химический состав и режимы термической обработки магнитных сердечников. Снижение высокочастотных потерь напрямую влияет на повышение КПД и уменьшение габаритов импульсных блоков питания, инверторов электромобилей, зарядных станций и телекоммуникационного оборудования.

Источник: nature.com