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Google готовит два заметных обновления клавиатуры Gboard для Android. Первое избавит от потери форматирования при копировании текста, второе позволит увеличить срок хранения содержимого буфера обмена с одного часа до суток.

Сейчас при быстрой вставке скопированный текст может терять жирное начертание, курсив и другие элементы оформления. В тестовой версии Gboard появилась отдельная кнопка, которая сохраняет исходный формат. Обычная вставка без форматирования тоже останется доступна.

Ещё одно изменение затронет автоматическое удаление скопированных данных. Вместо фиксированного часа пользователи смогут выбрать срок хранения: 1, 2, 3, 6, 12, 18 или 24 часа. Закреплённые фрагменты, как и прежде, не будут удаляться автоматически.

Обе функции обнаружены в тестовой версии Gboard 18.8.0.10. Пока Google не объявила дату их массового выпуска. При этом сохранение форматирования на данном этапе работает только с последним скопированным фрагментом, а не со всей историей буфера обмена.

Источник: phonearena