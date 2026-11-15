Timex выпустила часы с 28 кристаллами на безеле и циферблатом из малахита

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Timex представила новую коллекцию True Intentions, созданную вместе с ювелирным дизайнером Жакки Аише. Часы получили необычный для бренда акцент: 28 кристаллов по краю корпуса и циферблат из натурального малахита. Коллекция включает две версии стоимостью $400 и $500.

Автор: Timex Источник: timex.eu

Модели отличаются прежде всего оформлением. TW6A15300 получила чёрный эмалевый циферблат и двухцветный корпус, а TW6A15400 за $500 — золотистое исполнение и настоящий малахит. Природный рисунок камня меняется, поэтому каждый циферблат имеет собственный узор. Ещё несколько кристаллов размещены на часовых метках.

Внутри установлен кварцевый механизм с батарейкой SR626SW. Корпус имеет ширину 24 мм, толщину 9 мм и массу около 86 г. Используются минеральное стекло, стальной браслет с раскладывающейся застёжкой и люминесцентное покрытие стрелок. Водозащита составляет всего 30 метров — плавать и принимать душ в этих часах производитель не рекомендует.

Обе модели уже продаются на американском сайте Timex. Разница в цене составляет $100, и доплата приходится прежде всего на натуральный камень вместо эмали. При этом технически часы практически идентичны: покупатель платит за материалы и оформление, а не за более сложный механизм.

Источник: timex

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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