Банк России запустит ИИ-помощника для выбора вкладов и кредитов в начале 2027 года

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

В первых месяцах 2027 года Банк России приступит к внедрению ИИ-помощника, предназначенного для автоматического сравнения банковских продуктов и страховых услуг. Программа на основе искусственного интеллекта, представляющего собой технологию машинного обучения для быстрого анализа информации, поможет клиентам подбирать финансовые инструменты по заданным параметрам.

Доступ к государственному цифровому консультанту откроют через привычные каналы связи, включая интернет-порталы и смартфон-приложения действующих банков и страховых фирм. Алгоритм будет сопоставлять процентные ставки, комиссии и условия обслуживания, выдавая пользователю сводную информацию по рынку.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Детали предстоящего запуска раскрыл зампредседателя ЦБ РФ Михаил Мамута в рамках мероприятия «Фокус на клиента». На начальном этапе внедрение технологии будет носить исключительно рекомендательный характер. Чтобы коммерческие структуры успели адаптировать свои IT-системы к началу 2027 года, главное финансовое ведомство страны разошлет им подробные инструкции по интеграции нового программного обеспечения.

После фактического старта работы виртуального ассистента начнется этап его обкатки, который продлится ровно полгода. За эти шесть месяцев ведомство изучит практические результаты работы нейросети и обратную связь от граждан. Только после подведения итогов полугодового теста Банк России рассмотрит вопрос о законодательном закреплении обязанности для всех кредитных организаций устанавливать этого ИИ-помощника для демонстрации банковских продуктов.

Источник: ferra.ru

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