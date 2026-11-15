Baseus отказалась от лишних ватт: новая зарядка получила необычную поддержку AVS

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Baseus представила зарядное устройство EnerFill FE22 1C мощностью 60 Вт, которое стоит столько же, сколько 100-ваттный адаптер компании. Новинку оценили в 89 юаней (около 13 долларов). Разница не только в мощности: вместо дополнительных ватт производитель добавил поддержку AVS — протокола, необходимого для наиболее быстрой проводной зарядки iPhone 18 Pro.

Автор: Baseus Источник: www.ithome.com

AVS позволяет точнее регулировать напряжение, подстраивая подачу энергии под требования смартфона. Baseus заявляет о поддержке всей линейки iPhone 18 и динамической зарядке мощностью до 60 Вт. Получается необычный выбор: покупатель платит те же деньги, но получает меньше максимальной мощности ради совместимости с другим стандартом быстрой зарядки.

Адаптер получил один порт USB-C, GaN-компоненты и складную вилку. При размерах 36,5 x 36,5 x 48 мм он весит около 102 г. Помимо AVS, поддерживаются UFCS, USB Power Delivery, Quick Charge и PPS, поэтому зарядка подойдёт и для совместимых устройств Android, планшетов и ноутбуков.

Baseus также предусмотрела контроль температуры, режим зарядки малым током для ночного использования и три варианта оформления: белый, синий и тёмно-вишнёвый. Устройство уже продаётся в Китае за 89 юаней. О международном запуске компания пока не сообщала.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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