OnePlus обновила старый флагман до Android 17, но вместе с ним исчезает OxygenOS

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OnePlus начала распространять Android 17 для флагманского смартфона OnePlus 12 почти на четыре дня раньше обещанного срока. Обновление уже доступно пользователям в Индии и переводит устройство с OxygenOS 16 на ColorOS 17. Размер прошивки составляет 3,3 ГБ.

Первоначально компания планировала начать распространение новой версии 17 ноября, однако первые пользователи получили её раньше. Обновление выходит под номером сборки CPH2573 17 .0.0.100(EX01). Пока география распространения ограничена Индией, а сроки выхода прошивки в США и других регионах OnePlus не назвала.

Переход на ColorOS 17 затрагивает не только версию Android, но и интерфейс смартфона. Разработчики обновили анимацию, переходы между экранами, оформление уведомлений и панель быстрых настроек. Также OnePlus обещает улучшить управление оперативной памятью благодаря движку Laminar Flow Engine, который должен сократить необоснованное закрытие приложений в фоновом режиме.

В прошивке появились новые функции искусственного интеллекта AI Highlights и Live Alerts, расширились возможности Mind Space, а смартфоны получили функцию автоматической разблокировки компьютеров. Обновление также затронуло приложение Translate. Для владельцев OnePlus 12 это особенно важно: модель продолжает получать крупные обновления Android, несмотря на выход более новых поколений смартфонов компании.

Источник: phonearena