OnePlus обновила старый флагман до Android 17, но вместе с ним исчезает OxygenOS

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus начала распространять Android 17 для флагманского смартфона OnePlus 12 почти на четыре дня раньше обещанного срока. Обновление уже доступно пользователям в Индии и переводит устройство с OxygenOS 16 на ColorOS 17. Размер прошивки составляет 3,3 ГБ.

Автор: OnePlus Источник: www.t3.com

Первоначально компания планировала начать распространение новой версии 17 ноября, однако первые пользователи получили её раньше. Обновление выходит под номером сборки CPH257317.0.0.100(EX01). Пока география распространения ограничена Индией, а сроки выхода прошивки в США и других регионах OnePlus не назвала.

Переход на ColorOS 17 затрагивает не только версию Android, но и интерфейс смартфона. Разработчики обновили анимацию, переходы между экранами, оформление уведомлений и панель быстрых настроек. Также OnePlus обещает улучшить управление оперативной памятью благодаря движку Laminar Flow Engine, который должен сократить необоснованное закрытие приложений в фоновом режиме.

Автор: OnePlus Источник: www.oneplus.com

В прошивке появились новые функции искусственного интеллекта AI Highlights и Live Alerts, расширились возможности Mind Space, а смартфоны получили функцию автоматической разблокировки компьютеров. Обновление также затронуло приложение Translate. Для владельцев OnePlus 12 это особенно важно: модель продолжает получать крупные обновления Android, несмотря на выход более новых поколений смартфонов компании.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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