Yamaha превратила скутер в туристический мотоцикл с двигателем 689 см³ и автоматической коробкой

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Японская Yamaha представила два внедорожных скутера RW700 и RW350, которые по конструкции заметно ближе к туристическим мотоциклам, чем к обычному городскому транспорту. Старшая модель получила двухцилиндровый двигатель от семейства CP2 и шестиступенчатую трансмиссию с автоматическим управлением. Новинки показали на выставке EICMA 2026 в Милане.

RW700 оснащён 689-кубовым двигателем мощностью 69,3 л. с. и крутящим моментом 65 Н·м. Вместо привычного вариатора здесь используется шестиступенчатая система Y-AMT: она может самостоятельно переключать передачи либо передавать управление водителю через кнопки на руле. Сцепления и ножной педали переключения передач нет, а к заднему колесу момент передаётся цепью. Для скутера такая компоновка необычна и приближает его к классическим мотоциклам.

Подготовку к поездкам по грунтовым дорогам обеспечивают перевёрнутая передняя вилка диаметром 41 мм, задний моноамортизатор, спицованные колёса и бескамерные шины Pirelli Scorpion Rally STR. Дорожный просвет составляет 170 мм.

Электроника включает круиз-контроль и режим GRAVEL с отдельной настройкой переключения передач для движения по рыхлым поверхностям. Более оснащённая версия RW700 Explore дополнительно получила подогрев рукояток и сиденья, регулируемую переднюю подвеску и центральную подставку.

Младший RW350 устроен иначе: он получил одноцилиндровый двигатель объёмом 327 см³ мощностью 29,2 л. с. и обычный клиноременный вариатор. Его главная техническая особенность — система Yamaha Dynamic Ride. Двигатель жёстко закреплён на раме без резиновых опор, а подвижным остаётся только блок вариатора. В сочетании с четырёхосевым балансиром такая схема должна уменьшать вибрации и неподрессоренную массу. Дорожный просвет достигает 185 мм. Обе модели рассчитаны на использование как на асфальте, так и на грунтовых маршрутах, однако цены и сроки начала продаж на момент презентации Yamaha не раскрыла.

Источник: yamaha-motor