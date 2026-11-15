OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V выглядят близнецами, но результаты тестов раскрыли главный подвох

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OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V внешне почти не отличаются, однако разрыв в их производительности оказался неожиданно большим. В тесте AnTuTu 11 старшая модель набрала около 2,38 млн баллов, тогда как младшая — всего 839 тысяч. Разница составляет почти 2,8 раза, хотя оба аппарата принадлежат к одной серии.

Автор: Георгий Лямин Источник: unsplash.com

Причина скрывается в процессорах. OnePlus Turbo 6 получил Snapdragon 8s Gen 4 с графикой Adreno 825, а Turbo 6V — Snapdragon 7s Gen 4 с Adreno 810. Различается и память: старшая версия использует LPDDR5X и UFS 4.1, младшая — LPDDR4X и UFS 3.1. В результате преимущество Turbo 6 особенно заметно в графических задачах и играх.

Разница затронула и дисплеи. Обе модели оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 2772 x 1272 пикселя, но Turbo 6 поддерживает частоту обновления 165 Гц против 144 Гц у Turbo 6V. При этом производитель сохранил одинаковые основные камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией и фронтальные модули на 16 Мп. Оба смартфона также получили защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K.

В Китае стартовая цена OnePlus Turbo 6 составляет 2299 юаней, Turbo 6V — 1899 юаней. Разница достигает 400 юаней, или примерно 17%. Покупателю предлагают не просто две версии одного смартфона: младшая модель заметно уступает в вычислительной мощности, хотя сохраняет многие характеристики старшей. Именно поэтому выбор между ними зависит прежде всего от того, насколько важна производительность в играх и тяжёлых приложениях.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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