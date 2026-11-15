Звездолёт вместо секундной стрелки: Nubeo выпустила часы Star Trek тиражом всего 450 штук

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| Новость | Одежда и аксессуары
Автор: Nubeo Источник: nubeowatches.com

Компания Nubeo выпустила ограниченную серию механических часов Tranquility Automatic, посвящённую 60-летию научно-фантастической франшизы Star Trek. Вместо обычного циферблата производитель разместил на нём трёхмерную модель планеты Вулкан, вокруг которой движется миниатюрный звездолёт USS Enterprise NCC-1701. Всего предусмотрено три цветовых исполнения по 150 экземпляров каждого.

Автор: Nubeo Источник: nubeowatches.com

Главная деталь конструкции — объёмная композиция, превращающая циферблат в миниатюрную космическую сцену. Модель Enterprise изображает корабль на орбите Вулкана, а символ Звёздного флота выполняет роль секундной стрелки. Серия получила названия Cadet Yellow, Guardian Blue и Admiral Red. Каждые часы имеют индивидуальный номер, поэтому общий тираж составляет всего 450 экземпляров.

Автор: Nubeo Источник: nubeowatches.com

Механическая основа — японский автоматический механизм Miyota. Корпус выполнен из нержавеющей стали, его диаметр составляет 48 мм, толщина — 20,75 мм, а расстояние между ушками — 56 мм. Циферблат защищает сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Часы выдерживают давление до 10 ATM, оснащены завинчивающейся заводной головкой и прозрачной задней крышкой, через которую виден механизм. Масса изделия составляет 130 г.

Автор: Nubeo Источник: nubeowatches.com

Nubeo оценила каждую версию в 540 долларов. На момент проверки все три варианта на официальном сайте отмечены как распроданные. В комплект входит специальный футляр с символикой Star Trek, а на сами часы распространяется международная гарантия сроком два года.

Источник: nubeowatches

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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