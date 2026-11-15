Claude Fable 5.2 создала с нуля операционную систему за восемь дней

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Компания Anthropic сообщила, что нейросеть Claude Fable 5.2 написала операционную систему с нуля за восемь дней. Операционная система (ОС) — это базовое программное обеспечение, которое управляет работой компьютера и запуском других программ. Созданная система смогла загрузиться на коммерческом ноутбуке.

Работа велась по короткой подсказке: инженер компании предоставил модели пустую папку проекта. Fable 5.2 распределила задачи между более чем тысячей ИИ-агентов. Они писали программный код, проверяли отдельные модули и повторно анализировали результаты на каждом этапе разработки.

Готовая ОС включает драйверы устройств, собственное ядро, постоянное хранилище файлов, установщик, графический интерфейс, экран входа в систему и встроенные функции Claude.

Автор: hab Источник: habr.com

Fable 5.2 также участвовала в исследованиях фундаментальной науки. Модель помогла решить две задачи, связанные с черными дырами, которые ранее оставались нерешенными. Кроме того, за 30 часов (1800 минут) она формализовала Великую теорему Ферма, то есть перевела ее доказательство в формат, пригодный для автоматической проверки компьютером.

Модели Fable 5.2 и Mythos 5.2 построены на одной архитектуре, однако Mythos нацелена в первую очередь на кибербезопасность и исследования в биомедицине. По словам разработчиков, результаты показывают, что большие языковые модели справляются с техническими задачами, которые раньше требовали месяцев работы инженеров.

Источник: techcult.ru

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