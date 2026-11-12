Кроссовки Adidas Springblade вернулись в версии от Rick Owens

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| Новость | Одежда и аксессуары

Adidas вернула Springblade, беговые кроссовки с подошвой из полимерных лопастей. Новую версию сделал дизайнер Rick Owens. Модель появилась в 2013 году после шести лет разработки и не использовала обычную пену в амортизации: вместо неё в подошве стоят отдельно настроенные лопасти, каждая из которых расположена под своим углом, сжимается и пружинит при беге. Задумка была в том, чтобы создать под ногой ощущение пружины и подталкивать бегуна вперёд.

Автор: Adidas Источник: www.gearpatrol.com

Rick Owens упростил палитру и сделал верх из текстиля в чёрном или кремово-белом цвете. Тремя полосками Adidas на каждой паре стали текстильные нашивки светлого оттенка. Носок закрыт кожаной вставкой в цвет кроссовок. Лопасти в подошве остались прежними, из-за чего низкие кроссовки выглядят выше.

Автор: Adidas Источник: sneakerbardetroit.com

В коллекцию вошли и ботинки Springblade Boot с собранным мешковатым верхом. Кроссовки оценили в 590 долларов, а ботинки в 850.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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