Samsung захватила 69% рынка складных смартфонов благодаря Z Fold8, но Apple готовит ей опасный сюрприз

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Samsung заняла 69% мирового рынка складных смартфонов в третьем квартале 2026 года. Доля компании достигла максимума с 2023 года, хотя весь сегмент за тот же период сократился на 2%. Главным драйвером роста стал Galaxy Z Fold8, который помог южнокорейскому производителю резко увеличить отрыв от конкурентов.

По данным аналитической компании Smart Analytics Global (SAG), поставки складных смартфонов Samsung выросли на 13% в годовом выражении. Для сравнения: без учёта корейского производителя остальные участники рынка вместе сократили отгрузки на 24%. Ближайшее место заняла Huawei примерно с 14%, а третью позицию сохранила Motorola.

Особенно заметную роль сыграл Galaxy Z Fold8 с более широким корпусом. На эту модель пришлось около 55% складных смартфонов Samsung за квартал. При этом в публикации SAG приводится и более высокая оценка — свыше половины всех мировых поставок складных устройств, однако аналитики пока не объяснили расхождение между показателями.

В следующем году расстановка сил может измениться из-за выхода Apple на рынок складных смартфонов. SAG прогнозирует рост мировых поставок примерно на 55% в 2027 году и допускает, что Apple сможет получить более 40% рынка. Широкоформатные складные модели, по оценке аналитиков, могут занять около двух третей сегмента.

Источник: gsmarena