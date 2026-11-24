Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Casio представила цифровые часы W-221HD-1AV с классическим квадратным дисплеем, стальным браслетом и автономностью до 10 лет. Новинка поступила в американский магазин производителя по цене 59,95 доллара. По сравнению с версией W-221H-1AV на полимерном ремешке доплата составляет 14 долларов.

Несмотря на металлический внешний вид, корпус и безель изготовлены из смолы (полимерного материала), а не стали. Размеры часов составляют 43,7 x 38,4 x 12,2 мм, масса — 96 г. Стальной браслет оснащён трёхсекционной раскладывающейся застёжкой и рассчитан на запястье окружностью 150-205 мм.

Внутри установлен цифровой модуль с мировым временем для 29 часовых поясов и 48 городов, секундомером с точностью до 1/100 секунды и таймером обратного отсчёта на 24 часа. Предусмотрены три многофункциональных будильника, один из которых поддерживает повторный сигнал, календарь до 2099 года и янтарная светодиодная подсветка. Часы выдерживают погружение в воду на глубину до 50 метров.

Питание обеспечивает батарейка CR2032, расчётный срок службы которой достигает 10 лет. Заявленная точность хода — +-30 секунд в месяц. Дисплей сохранил пиксельный индикатор дня недели, характерный для цифровых моделей Casio с дизайном в духе 1990-х годов.

Источник: casio