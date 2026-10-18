2 часа назад

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

На JD.com стартовали продажи 23,8-дюймовой модели AOC 24E40XN. Экран построен на VA-панели с разрешением Full HD и частотой обновления 180 Гц; ценник — 549 юаней.

Панель выдаёт 1920 x 1080 точек, яркость до 350 нит и статическую контрастность 3000:1. Заявлены время отклика GtG 4 мс и MPRT 0,5 мс, поддержка HDR10, 8 бит на канал цвета и покрытие 90% пространства DCI-P3.

Комплект разъёмов состоит из HDMI 2.1, DP 1.4 и аудиоджека 3,5 мм. Опора допускает регулировку наклона, а сама матрица крепится на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм.

Источник: IThome