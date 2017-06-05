iТоги 2017/5

основные темы и самые интересные новости мая 2017 года

Среди компьютерных компонентов центральное место занимает процессор, однако обычно в ежемесячной подборке так мало новостей об этих изделиях, что они не могут претендовать на самостоятельный раздел. Впрочем, выход процессоров AMD Ryzen и ответные шаги Intel изменили ситуацию, так что сегодняшний дайджест открывают именно

Процессоры

Одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей этого раздела стало сообщение о том, что Intel советует не разгонять процессор Core i7-7700K.

За три месяца с момента начала продаж процессоров Intel Core i7-7700K их владельцы заполнили форум техподдержки производителя сообщениями о том, что процессор перегревается даже при небольших нагрузках, а то и в простое.

Производитель ответил, что ему не удалось обнаружить выхода температуры за пределы «ожидаемого» и «рекомендуемых спецификаций». По словам представителя Intel, проблема может быть связана с настройками системной платы, влияющим на скорость вращения вентилятора. Кроме того, Intel «не рекомендует выходить за пределы спецификаций процессора, например, превышать штатные значения частоты и напряжения, или снимать встроенный теплораспределитель», поскольку в этих случаях прекращается действие гарантии.

Большой интерес вызвала новость о том, что процессоры Ryzen 5 получили наивысшую оценку потребителей за десятилетнюю историю опросов 3DCenter.

По данным 3DCenter, процессоры AMD Ryzen 5 набрали 83,9% положительных отзывов. На втором месте находятся процессоры Intel Sandy Bridge, вышедшие в 2011 году и набравшие 75,9% положительных отзывов. Процессоры AMD Ryzen 7 занимают третье место с 74,6% положительных отзывов.

Новые процессоры AMD лидируют и по показателю, характеризующему интерес покупателей. В случае AMD Ryzen 7 его значение равно 55,9%, в случае AMD Ryzen 5 — 53,8%, в случае Intel Sandy Bridge — 51,4%.

Пока неизвестно, как покупатели примут процессоры Intel Skylake-X, названия моделей которых стали известны незадолго до анонса.

Источник привел названия четырех моделей: Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X и Core i9-7800X. Кроме того, стали известны некоторые характеристики этих процессоров.

Все перечисленные модели имеют много ядер и большую кэш-память, занимая на кристалле значительную площадь. А чем больше площадь кристалла, тем дороже обходится каждый дефект на пластине. В случае многоядерных процессоров и других изделий с несколькими однотипными блоками можно часть дефектных кристаллов переконфигурировать в процессоры с меньшим числом ядер. Однако поскольку такие изделия стоят меньше, чем процессоры в полной конфигурации, скомпенсировать меньший процент выхода годных за счет этого приема удается лишь частично.

В еще одной майской новости о процессорах утверждалось, что процент выхода годных процессоров AMD Ryzen очень высок (вероятно, этому способствует сравнительно небольшая площадь кристалла). Более чем у 80% кристаллов рабочими являются все восемь ядер, то есть из них получаются процессоры в полной конфигурации, приносящие наибольшую прибыль.

Процент выхода годных изделий в полупроводниковом производстве является одним из наиболее важных показателей, непосредственно влияющим на объемы выпуска продукции и стоимость. Его увеличение дает возможность получать больше прибыли, не меняя цены и сохраняя прежний объем продаж в количественном выражении, или увеличив объем сбыта за счет снижения цен.

В мае стало известно, что вслед за процессорами AMD Ryzen компания AMD планирует выпустить процессоры Threadripper категории HEDT, имеющие до 16 ядер. Производитель рассказал о Threadripper в середине месяца, а чуть позже уточнил, что Threadripper — это не кодовое имя, а марка, под которой указанные процессоры будут известны на рынке.

Другими словами, новые процессоры AMD будут называться Ryzen Threadripper с указанием номера модели.

Кроме того, производитель опубликовал некоторые сведения о следующих настольных CPU Ryzen. В отличие от 7-нанометровых процессоров поколения Zen 2, фигурирующих в утечке, модели линейки Ryzen 2000, которая сменит нынешнюю, будут выпускаться по оптимизированному 14-нанометровому техпроцессу, унаследовав в некоторыми доработками архитектуру своих предшественников.

Практически одновременно стали известны имена и параметры процессоров AMD Ryzen ThreadRipper.

В линейку войдут модели с числом ядер от 10 до 16, способные выполнять от 20 до 32 потоков команд. В зависимости от модели, тактовые частоты лежат в диапазоне от 3,0 до 4,0 ГГц, а значение TDP равно 125, 140 или 150 Вт. Все процессоры AMD Ryzen ThreadRipper будут оснащены четырехканальным контроллером DDR4-3200.

Кстати, поддержки памяти касалась другая майская новость о процессорах AMD, вызвавшая интерес читателей. В ней говорилось, что производителям системных плат стала доступна новая версия микрокода AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) для AMD Ryzen.

В AGESA 1.0.0.6 добавлена поддержка DDR4-4000, а шаг изменения частоты сделан равным 133 МГц. Кроме того, появился доступ к 26 новым регистрам интегрированных контроллеров памяти новых процессоров. Все это открывает новые возможности как перед теми, кто заинтересован в повышении производительности системы. Помимо работы с памятью новая версия AGESA добавляет новые возможности по управлению ресурсами графической подсистемы. Предварительная информация о том, что AMD выпустит обновление микрокода AMD Ryzen, появилась в начале месяца.

В конце месяца появились новые сведения о процессорах линейки Intel Core i9 поколения Skylake-X. В частности, стало известно, что у процессора Intel Core i9-7980XE будет 18 ядер.

А буквально на следующий день процессоры Intel Core i9 Skylake-X были представлены производителем. Как и ожидалось, новую линейку возглавила 18-ядерная модель Core i9-7980XE. Одновременно увидели свет процессоры Kaby Lake-X.

Новые процессоры изготавливаются по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу. Они имеют исполнение LGA 2066. Эти процессоры рассчитаны на работу совместно с набором системной логики Intel X299 Express.

Чипсет предоставляет разработчикам системных плат 24 линии PCIe 3.0, восемь портов SATA 6 Гбит/с, 10 портов USB 3.0, поддержку Intel RST for PCIe 3.0 (до x4 M.2) и шины DMI 3.0. Кроме того, в наборе системной логики реализованы фирменные технологии Intel Management Engine 11.6 (Consumer) и Intel Platform Trust Technology 3.0. Чипсет поддерживает разгон.

Для хорошего разгона необходимо хорошее охлаждение. Однако даже самая лучшая система охлаждения штатно контактирует не с кристаллом процессора, а с крышкой. Как выяснилось вскоре после анонса, крышки процессоров Intel Core X Skylake-X и Kaby Lake-X не припаяны к кристаллам. Вместо припоя используется другой «термоинтерфейсный материал» (TIM), в просторечии именуемый «жвачкой».

Припой обеспечивает хороший теплоотвод, но крышку становится труднее отделить, чтобы обеспечить прямой контакт с кристаллом при экстремальном разгоне. Вариант, выбранный для Skylake-X и Kaby Lake-X, обеспечивает несколько худший теплоотвод (уточним, речь идет о выходе за рекомендованные значения частот), но снятие крышки становится легче и менее рискованным. Отметим, что это первый случай, когда Intel не использует припой в процессорах HEDT.

В последний день мая AMD раскрыла новые подробности о процессорах Ryzen ThreadRipper. Как оказалось, эти CPU, рассчитанные на работу с набором системой логики X399, будут иметь 64 линии PCIe.

Это касается всех моделей. Для сравнения: старшие модели процессоров Intel Core i9, с которыми и предстоит конкурировать процессорам AMD Ryzen ThreadRipper, располагают 44 линиями, а у младших моделей их даже меньше.

На май пришлось довольно много новостей, героями которых были

3D-карты

В самом начале месяца неизвестная 3D-карта AMD Vega показала в тесте 3DMark результат на уровне Nvidia GeForce GTX 1070.

Результат карты в тесте 3DMark TimeSpy равен 5721 баллу. Модель Nvidia GeForce GTX 1070 набирает в нем 5699 баллов.

Несколькими днями позже в тесте 3DMark засветилась еще одна 3D-карта AMD, превосходящая по производительности даже Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.

Карта с графическим процессором, работающим на частоте 1600 МГц, и 8 ГБ памяти, работающей на частоте 1000 МГц, набрала 10 158 баллов.

В средине месяца стало известно, что линейка AMD Vega будет состоять из трех моделей. Кроме того, появилась информация о ценах.

Если верить источнику новости, младшая модель AMD Radeon RX Vega Core, которой предстоит конкурировать с Nvidia GeForce GTX 1070, будет стоить 400 долларов. Модель RX Vega Eclipse, противопоставляемая GeForce GTX 1080, оценена в 500 долларов. Флагманская модель RX Vega Nova, позиционируемая как соперник GeForce GTX 1080 Ti, будет стоить 600 долларов.

Вскоре была представлена профессиональная 3D-карта Radeon Vega Frontier Edition, производительность которой достигает 13 TFLOPS.

Хотя Radeon Vega Frontier Edition является профессиональным ускорителем, анонс интересен и для тех, кто ждет игровые 3D-карты AMD на новой архитектуре, поскольку стали известны параметры GPU Vega в полной конфигурации. Графический процессор включает 64 вычислительных модуля с 4096 потоковыми процессорами. Отталкиваясь от заявленной производительности, можно примерно определить тактовую частоту — она близка к 1600 МГц. Карта оснащена 16 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 480 ГБ/с. Поставки Radeon Vega Frontier Edition должны начаться в июне.

Незадолго до этого был представлен GPU Nvidia GV100 поколения Volta, тоже предназначенный для профессионального сегмента. Конфигурация этого GPU, наряду с 5376 ядрами CUDA, включает 672 дополнительных ядра Tensor Cores. Их назначение — ускорение приложений машинного обучения.

На кристалле GV100 площадью 815 мм² сформировано 21,1 млрд транзисторов. На общей подложке с GPU находится 16 ГБ памяти HBM2, пропускная способность которой достигает 900 ГБ/с. Выпускать новинку будет TSMC по 12-нанометровому техпроцессу.

Сразу был представлен и первый ускоритель на новом GPU. Уточним, что в модели Tesla V100 используется GPU в несколько урезанной конфигурации — с 5120 ядрами CUDA и 640 ядрами Tensor Cores.

Другая майская новинка Nvidia, в отличие от Tesla V100, относится к потребительскому сегменту, причем, к его низкобюджетной части. Это 3D-карта GeForce GT 1030 стоимостью 70 долларов.

Новая 3D-карта построена на GPU GP108 с 384 ядрами CUDA, 32 текстурными и 16 растровыми блоками. С помощью 64-разрядной шины GPU связан с 2 ГБ памяти. Базовая частота GPU равна 1227 МГц, повышенная — 1468 МГц. Память работает на эффективной частоте 6000 МГц. Значение TDP заявлено равным 30 Вт.

Новости о процессорах и 3D-картах разбавили монотонный поток публикаций о смартфонах, но совсем без них, конечно, не обошлось. Итак,

Смартфоны

Судя по статистике запросов, очень многие читатели захотели узнать, в чем слабое место смартфона Samsung Galaxy S8. Его попытались определить немецкие тестеры, подвергнув смартфон испытанию, позволяющему оценить, насколько хорошо устройство переносит падения. Они поместили Samsung Galaxy S8 в специальный барабан, имитирующий многократные падения с высоты 80 см. Смартфон южнокорейского производителя оказался менее прочным по сравнению с другими. Стекло Gorilla Glass 5, которым прикрыт его дисплей, растрескалось после 50 падений, тогда как большинство смартфонов выдерживает без существенных повреждений 100 падений. Такой результат позволил предположить, что слабым местом Galaxy S8 являются скругленные углы. Отметим, что экран продолжал работать и после повреждения.

Герой другой новости — смартфон Oukitel U22 — интересен тем, что оснащен четырьмя камерами и двумя вспышками.

Производитель не называет датчики, используемые в сдвоенных камерах, но известны их разрешения. Основная камера состоит из модулей разрешением 8 и 2 Мп, фронтальная — разрешением 5 и 2 Мп.

Смартфон Asus X00ID тоже оснащен сдвоенной камерой, но только одной. В день Радио он был замечен в базе данных теста GFXBench.

Основой Asus X00ID служит SoC с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 1,4 ГГц под управлением Android 7.1.1. Предположительно, это SoC Qualcomm Snapdragon 430, поскольку роль GPU играет Adreno 505. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, флэш-памяти — 32 ГБ. Дисплей размером 5,5 дюйма имеет разрешение 1280×720 пикселей. В основной камере Asus X00ID используются датчики разрешением 12 и 5 Мп.

Дактилоскопического датчика у Asus X00ID нет. Но он будет у Apple iPhone 8, причем аналитики CLSA настаивают, что дактилоскопический датчик будет расположен на задней панели iPhone 8.

Впрочем, на появившихся через несколько дней изображениях iPhone 8 датчик отсутствует. Либо он находится под поверхностью дисплея, либо под задней панелью. Конечно, возможно еще два варианта: датчика нет вовсе или изображения не соответствуют действительности. Наиболее вероятным представляется последний вариант.

У модели Samsung Galaxy Note7R, фотографии которой появились ближе к середине месяца, датчик находится в кнопке ниже экрана. Там же, где он был у модели Samsung Galaxy Note7. Это неудивительно, если вспомнить, что Samsung Galaxy Note7R — обозначение восстановленных аппаратов Galaxy Note7, которые Samsung планирует продавать в Южной Корее и некоторых других странах. От исходной модели устройство отличается аккумулятором уменьшенной емкости более новой версией ОС Android.

В середине месяца был представлен смартфон HTC U11.

Основой HTC U11 служит SoC Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ. Оснащение устройства включает дисплей размером 5,5 дюйма и разрешением 2560×1440 пикселей, слота microSD, порт USB 3.0 Type-C с возможностью передачи сигналов DisplayPort. В описании смартфона производитель делает упор на основной камере разрешением 12 Мп с оптическим стабилизатором и фронтальной камере разрешением 16 Мп. При габаритах 153,9×75,9×7,9 мм смартфон, работающий под управлением ОС Android 7.1, весит 169 г. Его цена равна $650.

Самой популярной новостью 21 мая оказалась новость «Фото дня: заготовки корпусов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus». Вероятнее всего, на включенном в нее снимке запечатлены не корпуса смартфонов, а болванки, используемые производителями чехлов. Тем не менее, изображение дает представление о соотношении размеров указанных моделей и расположении основных камер.

По традиции подборку завершает раздел

Прочее

Если упорядочить новости этого раздела по количеству запросов, на последнем месте окажется сообщение о том, что Apple разрабатывает микросхему для искусственного интеллекта.

Как утверждается, внутри компании микросхему называют Apple Neural Engine. Предполагается, что ее наличие позволит быстрее и точнее решать такие задачи, как распознавание лиц и речи. Сейчас решение этих задач в устройствах Apple возложено на центральный и графический процессоры. Производитель не стал комментировать информацию о разработке.

На одну ступеньку выше находится новость «Телевизоры Samsung QLED поддерживают автокалибровку для HDR с использованием ПО CalMAN with AutoCal».

Чтобы откалибровать Samsung QLED с использованием CalMAN with AutoCal, необходим комплект AutoCal Calibration Kit и подключенный к телевизору персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением. Калибровка выполняется автоматически, без участия пользователя. При этом не только экономится время, но повышается точность.

Далее следует еще одна публикация о компании Apple. Она вызвала бурное обсуждение. В этой новости говорилось о том, как Apple посчитала, что груша слишком похожа на яблоко, и в судебном порядке запретила Pear Technologies зарегистрировать соответствующий логотип.

Компания Pear Technologies, специализирующаяся на ПО и услугах, связанных с картографией, в 2014 году попыталась зарегистрировать логотип в виде груши, но Apple обратилась в суд с требованием запретить регистрацию ввиду большого сходства логотипа Pear Technologies с логотипом Apple. Даже после изменений, когда логотип Pear Technologies принял вид, показанный на иллюстрации, в его регистрации было отказано.

Пока Apple ревностно защищает свой логотип от копирования, в Польше создан новый источник света на основе лазеров и графеновой пены.

По словам исследователей, этот источник света выгодно отличается, например, от светодиодных ламп, спектр которых имеет выраженные пики, тем, что его спектр излучения очень похож на солнечный. Эффективность превышает 200 лм/Вт, а индекс цветопередачи — 99. Хотя графен не имеет запрещенной зоны, ее удается создать, возбуждая графен непрерывным лазерным излучением, вследствие чего и наблюдается излучение в очень широком спектре. Срок службы нового источника определяется лазером, и может превышать 10 000 ч.

Еще на одну ступеньку ближе к верхней позиции нашего рейтинга оказалась новость о том, что представлен мобильный компьютер Microsoft Surface Pro размерами 292,1×201,4×8,5 мм.

Конфигурация Surface Pro включает процессор Intel Core m3, i5 или Core i7 поколения Kaby Lake, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флэш-памяти, интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, USB 3.0 и Mini-DisplayPort.

C помощью стыковочной станции Surface Dock возможно подключение двух мониторов 4K. Встроенный экран характеризуется размером 12,3 дюйма и разрешением 2736×1824 пикселей. Экран — сенсорный, поддерживает ввод с помощью пера Surface Pen, распознавая 4096 уровней силы нажатия. Правда, перо придется купить отдельно за $99. Сам компьютер в базовой конфигурации стоит $800.

Стэндфордские исследователи проверили, насколько точно носимые электронные устройства учитывают пульс и расход калорий — о результатах проверки рассказывалось в новости, занявшей третье место по количеству запросов.

С помощью 60 добровольцев разного возраста и комплекции исследователи изучили работу семи устройств: Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn и Samsung Gear S2. В процессе тренировок на велоэргометрах и беговой дорожке показания, выдаваемые устройствами, сравнивались с показаниями медицинских приборов. Как оказалось, пульс все устройства измеряют достаточно точно, чего не скажешь о расчете израсходованных калорий.

Второе место занимает новость о том, что Nissan предлагает решить проблему использования смартфонов за рулём посредством технологии двухсотлетней давности.

Речь в новости идет о клетке Фарадея, встроенной в бокс в подлокотнике автомобиля Nissan Juke. Достаточно положить туда смартфон, чтобы он перестал отвлекать внимание водителя, поскольку бокс экранирует радиоволны.

Наконец, наиболее читаемой оказалась новость «Apple отказалась компенсировать стоимость наушников Beats, взорвавшихся у пользователя на голове». Наушники, приобретенные в 2014 году, взорвались во время авиаперелета. Пострадавшая получила ожоги лица и рук.

Примечательно, что женщина не требовала у Apple компенсацию за телесные повреждения и моральный ущерб, а попросила возместить только стоимость наушников и предмета одежды, поврежденного в результате взрыва. Однако, по словам Apple, в результате проведенного компанией расследования было установлено, что причиной взрыва стали элементы питания стороннего производства, так что пострадавшей было отказано.

Так выглядит подборка наиболее читаемых и обсуждаемых новостей мая. Какие новости попадут в список по итогам первого летнего месяца, мы узнаем в начале июля, однако уже сейчас можно предположить, что часть новостей будет связана с Computex 2017. Точнее говоря, с новинками, представленными на этой выставке, которая прошла с 30 мая по 3 июня.