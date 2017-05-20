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Apple отказалась компенсировать стоимость наушников Beats, взорвавшихся у пользователя на голове
Apple отказалась компенсировать стоимость наушников Beats, взорвавшихся на голове австралийки во время авиаперелета. Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, получила ожоги лица и рук.
По словам Apple, в результате проведенного компанией расследования было установлено, что причиной взрыва стали элементы питания стороннего производства.
По словам пострадавшей, она разочарована решением Apple, поскольку нигде на наушниках или их упаковке не указан производитель элементов питания, которые необходимо приобретать.
Отметим, что женщина не стала требовать компенсацию за телесные повреждения и моральный ущерб, обратившись к Apple с просьбой возместить только стоимость наушников и предмета одежды, поврежденного в результате взрыва.
Наушники были приобретены в 2014 году. Напомним, в том же году Apple купила компанию Beats за 3 млрд долларов.
Кстати, это не первый случай, когда Apple, Beats и некачественные источники питания оказываются в одной новости. В июне 2013 года Apple пришлось отозвать портативные АС Beats Pill XL в связи с риском возгорания.
Источники: Engadget, Adelaide Now
11:06 20.05.2017 Accent
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