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Apple разрабатывает микросхему для искусственного интеллекта

Компания Apple, в 2011 году начавшая использовать технологии искусственного интеллекта в своей продукции в виде виртуального голосового помощника Siri, собирается от программных средств в этой области перейти к аппаратным. Как утверждается, Apple разрабатывает специализированную микросхему для будущих мобильных устройств, которая будет выполнять задачи, связанные с работой искусственного интеллекта.

Сейчас в устройствах Apple решение таких задач возложено на центральный и графический процессоры

Внутри компании микросхему называют Apple Neural Engine. Предполагается, что ее наличие позволит быстрее и точнее решать такие задачи, как распознавание лиц и речи. Представитель компании Apple отказался комментировать информацию о разработке.

Сейчас в устройствах Apple решение таких задач возложено на центральный и графический процессоры. Помимо повышения производительности, использование специализированного аппаратного обеспечения может положительно сказаться на времени автономной работы устройств.

Отметим, что Apple — не первая компания, осознавшая преимущества специализированного оборудования в задачах искусственного интеллекта. Соответствующие аппаратные средства есть в однокристальных системах Qualcomm Snapdragon, а компания Google представила похожую разработку, правда, предназначенную не для мобильных систем. Аналогичные продукты есть и в ассортименте Nvidia.

Источник: Bloomberg
17:53 27.05.2017
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