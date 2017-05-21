|
В Польше создан новый источник света на основе лазеров и графена
Специалисты института низких температур и структурных исследований во Вроцлаве разработали новый высокоэффективный источник белого света. В этом источнике используется графеновая пена. Графен не имеет запрещенной зоны, но ее удается создать, возбуждая графен непрерывным лазерным излучением. В результате графен начинает излучать фотоны в очень широком спектре — от ультрафиолетовой границы до ближнего инфракрасного излучения.
По словам исследователей, спектр излучения очень похож на солнечный. В этом отношении новый источник света выгодно отличается, например, от светодиодных ламп, спектр которых имеет выраженные пики.
Новый источник света характеризуется эффективностью более 200 лм/Вт, а индекс цветопередачи составляет не менее 99. Что касается срока службы, он определяется лазером, и может превышать 10 000 ч.
О перспективах коммерциализации разработки источник не сообщает.
Источник: Graphene-info
18:40 21.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|