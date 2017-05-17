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AMD представила HEDT-процессоры Threadripper, но не раскрыла их характеристик

Компания AMD сегодня официально анонсировала процессоры Threadripper, которые, согласно некоторым данным, будут входить в линейку Ryzen 9. Нужно отметить, что сама AMD пока такого именования не использовала.

CPU AMD Threadripper появятся на рынке летом

К сожалению, анонс можно назвать номинальным. Нам не рассказали о параметрах, модельном ряде или ценах. AMD лишь поведала, что CPU называются Threadripper и что они будут содержать до 16 процессорных ядер, но это мы знали и раньше.

Из важного можно отметить, что ожидать их появления на рынке стоит летом, а подробности производитель раскроет в июне.

Источник: Videocardz

  • Теги:
13:11 17.05.2017
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