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AMD представила HEDT-процессоры Threadripper, но не раскрыла их характеристик
Компания AMD сегодня официально анонсировала процессоры Threadripper, которые, согласно некоторым данным, будут входить в линейку Ryzen 9. Нужно отметить, что сама AMD пока такого именования не использовала.
К сожалению, анонс можно назвать номинальным. Нам не рассказали о параметрах, модельном ряде или ценах. AMD лишь поведала, что CPU называются Threadripper и что они будут содержать до 16 процессорных ядер, но это мы знали и раньше.
Из важного можно отметить, что ожидать их появления на рынке стоит летом, а подробности производитель раскроет в июне.
Источник: Videocardz
13:11 17.05.2017 MPAK
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