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Фото дня: заготовки корпусов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus

В сети появилось изображение, на котором запечатлены заготовки корпусов смартфонов Apple iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Модель iPhone 8, наиболее интересная из трех, будет по размерам напоминать модель iPhone 7

Судя по снимку, модель iPhone 8, наиболее интересная из трех, будет по размерам напоминать модель iPhone 7. По словам источника, она получит экран размером 5,2 дюйма по диагонали.

Одной из особенностей модели iPhone 8 станет сдвоенная камера с вертикальной компоновкой модулей. В этой части приведенное изображение хорошо согласуется с фотографией чехла для iPhone 8, опубликованной в конце апреля.

Источник: WCCFtech.com
00:30 21.05.2017
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