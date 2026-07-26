Пламя, дым и гигантская тяга: SpaceX показала самые эффектные кадры 13-го полета Starship

SpaceX опубликовала фотографии, сделанные во время 13-го испытательного полета транспортной системы Starship. Кроме того, опубликовано замедленное видео старта.

На снимках запечатлен момент старта ракеты с разных ракурсов — от включения двигателей до набора высоты после отрыва от стартовой площадки.

Фото SpaceX

На фотографиях можно увидеть полностью собранную систему Starship с ускорителем Super Heavy. Двигатели Raptor создают мощные огненные факелы и густые клубы белого дыма, пока ракета поднимается над стартовой башней.

13-й испытательный полет состоялся в рамках программы SpaceX по созданию полностью многоразовой сверхтяжелой транспортной системы. В перспективе Starship должна использоваться для пилотируемых полетов на Луну, Марс и других дальних космических миссий. Именно на этой ракете компания Илона Маска рассчитывает построить основу будущих межпланетных экспедиций.

Фото SpaceX

Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения. Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно». Кроме того, он объяснил, почему для корабля выбрали нержавеющую сталь.

Фото SpaceX

А инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.

Фото SpaceX

Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.