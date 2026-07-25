Следующий Starship впервые в истории попробуют поймать прямо в воздухе. Маск раскрыл планы SpaceX на грядущий запуск

Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.

Такое заявление он сделал, комментируя видео Скотта Мэнли с успешным мягким приводнением Ship 40 после испытательного полета Flight 13. Однако окончательное решение будет принято только после детального анализа телеметрии и данных после последнего запуска.

Изображение Grok

Если попытка состоится и окажется успешной, это станет первой в истории посадкой самого корабля Starship на стартовую башню. Ранее SpaceX уже отрабатывала захват ускорителя Super Heavy, но верхнюю ступень таким способом еще не возвращали.

Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения. Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно». Кроме того, он объяснил, почему для корабля выбрали нержавеющую сталь.

А инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.

Кадр из видео SpaceX/elonmusk

Starship — это полностью многоразовая транспортная система сверхтяжелого класса, созданная компанией SpaceX для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Система состоит из космического корабля Starship и ускорителя Super Heavy.