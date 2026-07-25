Астронавт Artemis 2 призвал NASA не отправлять первые экипажи сразу к южному полюсу Луны

Виктор Гловер считает, что первые высадки стоит провести в более доступных экваториальных районах, чтобы снизить риски

Пилот миссии Artemis 2 Виктор Гловер предложил NASA изменить планы первых пилотируемых высадок на Луну и начать с районов ближе к экватору, а не сразу отправлять экипажи к южному полюсу. По его мнению, более знакомые условия позволят быстрее провести посадку и снизить риски для астронавтов.

Гловер выступил 21 июля на форуме NASA Exploration Science Forum в Исследовательском центре Эймса и обратился к главе NASA Джареду Айзекману с предложением пересмотреть подход к первым миссиям Artemis. Он отметил, что для первых высадок стоит выбрать районы, похожие на места посадок программы Apollo, которые проходили в экваториальной части Луны.

«Если цель — как можно скорее снова высадиться на Луне, то стоит выбрать знакомый сценарий: район с дневным освещением и посадку ближе к экватору», — сказал Гловер.

Фото: NASA

Одной из главных проблем южного полюса Луны он назвал сложность возвращения экипажа после посадки. В текущих планах NASA предполагалось использовать высокую вытянутую орбиту (NRHO), связанную также с проектом лунной станции Gateway. Из-за особенностей такой орбиты астронавтам может потребоваться провести на поверхности до недели в ожидании подходящего момента для возвращения.

По словам Гловера, посадка в экваториальном районе оставила бы больше возможностей для экстренного возвращения.

Южный полюс также создаёт дополнительные сложности из-за низкого положения Солнца над горизонтом: длинные тени могут затруднять посадку, передвижение астронавтов и работу лунной техники. Гловер считает, что NASA стоит двигаться к полярным миссиям постепенно — сначала накопить опыт в более простых условиях, а затем расширять возможности для более сложных экспедиций. При этом он подчеркнул, что это его личная позиция, а NASA пока что продолжает рассматривать южный полюс как цель будущих миссий Artemis.