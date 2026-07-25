Lockheed Martin поддержала ULA кредитом на $500 млн после остановки запусков Vulcan

Компании помогают справиться с финансовыми проблемами после аномалий твердотопливных ускорителей ракеты, которая не летала с февраля

Lockheed Martin гарантировала кредит для United Launch Alliance (ULA) на фоне финансовых проблем, возникших после остановки запусков ракеты Vulcan Centaur. Согласно отчёту компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), максимальная сумма возможных выплат по этой гарантии составляет $500 млн.

ULA на 50% принадлежит Lockheed Martin и на 50% — Boeing. Lockheed сообщила, что гарантия была оформлена во 2 квартале 2026 года, а стоимость принятого обязательства составила $64 млн.

Причиной финансовых трудностей стали проблемы с Vulcan Centaur после запуска в феврале. Во время миссии USSF-87 ракета успешно вывела груз для Космических сил США, но после выявления аномалии одного из твердотопливных ускорителей новые запуски Vulcan были приостановлены. ULA и производитель двигателей Northrop Grumman продолжают расследование. Похожая проблема уже возникала во время второго запуска Vulcan в октябре 2024 года.

Фото: ULA

ULA подтвердила получение кредита при поддержке Lockheed Martin, но не раскрыла детали финансирования. Компания рассчитывала резко увеличить темп запусков Vulcan в 2026 году: планировалось провести до 18 стартов этой ракеты в течение года. Однако после миссии USSF-87 Vulcan больше не запускалась.

В Northrop Grumman сообщили, что переработали компоненты ускорителя и подтвердили их работу во время наземных испытаний, но поставки новых двигателей могут начаться только к концу года. Когда именно Vulcan вернётся к полётам, ULA пока не объявляла.