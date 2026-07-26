Прощание с МКС: экипаж «Союза МС-28» закрыл люки перед возвращением на Землю

После восьми месяцев на орбите космонавтов и астронавта ждут отстыковка, сход с орбиты и посадка в Казахстане

Экипаж корабля «Союз МС-28» завершил подготовку к возвращению на Землю. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс перешли с Международной космической станции на борт корабля и закрыли переходные люки. Следующим этапом станет облачение в скафандры «Сокол КВ-2» и размещение в ложементах перед началом полета.

Отстыковка корабля от российского модуля «Рассвет» запланирована на 10:03 по московскому времени. Затем «Союз МС-28» перейдет в автономный полет, выполнит тормозной импульс для схода с орбиты, а приземление спускаемого аппарата ожидается в 13:26 мск. Посадка пройдет в степях Казахстана, примерно в 147 километрах к юго-востоку от Жезказгана.

Изображение Grok

Экипаж прибыл на МКС в конце ноября 2025 года и провел на станции около восьми месяцев. За это время космонавты выполнили многочисленные научные исследования и эксперименты, а также совершили выход в открытый космос.

Во время внекорабельной деятельности были установлены новые научные приборы, демонтировано оборудование завершенных экспериментов и доставлены образцы для дальнейшего изучения на Земле.

Трансляцию можно будет посмотреть здесь.

