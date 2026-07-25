Илон Маск объяснил, почему SpaceX отказалась от углеродного волокна и выбрала нержавеющую сталь для Starship

Нержавеющая сталь оказалась дешевле, надежнее и лучше подходит для полетов в космос

Илон Маск опубликовал видеозапись, в которой он рассказал, почему при разработке Starship компания SpaceX отказалась от корпуса из углеродного волокна в пользу нержавеющей стали. По его словам, решение было продиктовано не только экономией, но и целым рядом инженерных преимуществ материала.

Маск отметил, что современные углепластиковые композиты по-прежнему очень дорогие (около 130 долларов за килограмм) и выпускаются в небольших объемах. Кроме того, они создают сложности при работе с криогенными компонентами топлива, включая жидкий кислород, а также хуже переносят экстремальный нагрев при возвращении в атмосферу, где существует риск повреждения или разрушения конструкции.

Фото SpaceX

Нержавеющая сталь, напротив, сохраняет высокую прочность при сверхнизких температурах, значительно дешевле в производстве, проще в обработке и лучше справляется с тепловыми нагрузками при возвращении в атмосферу.

Именно эти качества позволили SpaceX ускорить создание полноразмерных прототипов Starship и быстрее перейти к испытаниям и совершенствованию конструкции ракеты.

Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно».

Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения.

Кроме того, инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.