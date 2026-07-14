ТАСС: сайты Apple и GitHub перестали открываться в РФ, пользователи также жалуются на сбои Google [Обновлено]

Проблемы наблюдаются на компьютерах и смартфонах, причины пока официально не названы

Обновлено: редакция iXBT.com проверила и убедилась, что все три сайта доступны без VPN.

Сайт крупнейшего ресурса открытого кода GitHub и официальная страница Apple перестали открываться в РФ, о чем сообщает ТАСС.

При попытке открыть страницы в браузере загрузка не завершается и заканчивается ошибкой. Сбой наблюдается как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Изображение Grok

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», часть пользователей также испытывает проблемы с доступом к сервисам Google. С начала суток поступили сотни сообщений о неполадках в работе поисковой системы.