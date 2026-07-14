Количество DDoS-атак на Rutube за полгода выросло почти втрое

По итогам первого полугодия 2026 года видеоплатформа Rutube отразила более 230 DDoS-атак, что на 191% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в компании «ГПМ Цифровые Инновации», которая обеспечивает информационную безопасность цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Только во втором квартале было предотвращено 125 подобных атак, а их общее число уже превысило итоговый показатель за весь 2025 год.
За январь—июнь специалисты также зафиксировали 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системы защиты пресекли 1,7 млн фишинговых атак, при этом более 20 тыс. из них содержали вредоносное программное обеспечение.
Директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Жуков отметил, что медиаотрасль сталкивается с ростом числа киберугроз, а применение технологий искусственного интеллекта делает атаки более сложными и быстрыми. По его словам, компания регулярно обновляет методы защиты, чтобы обеспечить стабильную работу платформы и бесперебойный доступ пользователей к контенту.
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