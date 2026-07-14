Количество DDoS-атак на Rutube за полгода выросло почти втрое

По итогам первого полугодия 2026 года видеоплатформа Rutube отразила более 230 DDoS-атак, что на 191% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в компании «ГПМ Цифровые Инновации», которая обеспечивает информационную безопасность цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Только во втором квартале было предотвращено 125 подобных атак, а их общее число уже превысило итоговый показатель за весь 2025 год.