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Компания XGIMI анонсировала премиальную линейку лазерных проекторов Horizon 30, призванную составить конкуренцию крупноформатным телевизорам. Флагманская модель Ultra Max выдает яркость до 6000 ISO-люмен при уровне нативной контрастности 10 000:1, что превосходит показатели предыдущего поколения на 15% и кратно улучшает прорисовку темных сцен в помещениях с внешней засветкой.

Новые устройства используют тройной RGB-лазерный источник света и поддерживают вывод изображения в разрешении 4K с частотой обновления 120 Гц. Для работы с динамичным контентом инженеры реализовали поддержку интерфейсов VRR, ALLM и AMD FreeSync, снизив задержку ввода до 1,9 миллисекунды при игровом разрешении 4K.

Конструкция корпуса включает встроенный шарнирный подвес для гибкой установки, оптический зум и систему сдвига объектива. Автоматическая калибровка подстраивает геометрию экрана под окружающие условия, а программная платформа Google TV обеспечивает доступ к потоковым сервисам с интеграцией Dolby Vision и HDR10+.

Стоимость новинок варьируется от 2499 до 3499 долларов в зависимости от модификации, при этом продажи стартуют в ноябре после периода предварительных заказов. Разработчики рассчитывают, что сочетание высокой яркости, расширенного цветового охвата BT.2020 и продвинутых игровых режимов позволит проекторам полноценно заменить традиционные телевизоры диагональю до 300 дюймов.

Источник: ecoustics