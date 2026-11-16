Мини-дом превратился в гигантский прицеп: зачем ему понадобились четыре оси

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| Новость | Авто и транспорт

Мини-дом на колёсах разросся до 14 метров, но потерял главное преимущество — мобильность. Американская Sweet-Haus Tiny Cabin Company представила Modern Farmhouse — жилой модуль, который уже трудно назвать компактным. Он установлен на четырёхосном прицепе, достигает 14 м в длину и 3,6 м в ширину. Внутри предусмотрено 37 м² полезного пространства.

Автор: Sweet-Haus Tiny Cabin Company Источник: newatlas.com

Разработчики фактически перевернули саму идею мини-дома: вместо борьбы за каждый сантиметр они увеличили габариты конструкции. По размерам Modern Farmhouse заметно отличается от привычных домов на колёсах, а четыре оси подчёркивают, что речь идёт о весьма крупном прицепном сооружении.

Автор: Sweet-Haus Tiny Cabin Company Источник: newatlas.com

Однако за дополнительное пространство приходится платить мобильностью. В New Atlas отмечают, что регулярно перевозить такую конструкцию вряд ли получится. Большие габариты превращают переезд в отдельную задачу, поэтому дом скорее рассчитан на длительное размещение на одном участке.

Автор: Sweet-Haus Tiny Cabin Company Источник: newatlas.com

Снаружи Modern Farmhouse отделан инженерной древесиной, а крышу сделали металлической. Внутри использованы деревянная отделка и виниловое покрытие пола. Производитель также предусмотрел большую открытую веранду, панорамное остекление и систему кондиционирования. В результате получился необычный компромисс: дом сохранил колёсное шасси, но по своим размерам и назначению приблизился к стационарному жилью.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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