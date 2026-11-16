Космический телескоп «Эвклид» обнаружил более миллиарда объектов — создается самая точная 3D-карта Вселенной

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первый крупный набор данных, полученных в ходе миссии «Эвклид». Запущенный в 2023 году, телескоп обнаружил, среди прочего, 900 миллионов галактик и более 60 миллионов кандидатов в квазары.

Космический телескоп «Эвклид»
Космический телескоп «Эвклид»
Автор: ESA Источник: www.esa.int

14 февраля 2024 года обсерватория «Эвклид», расположенная вблизи точки Лагранжа L2, начала свою научную фазу. Каталог DR1-Foundation, опубликованный ESA, охватывает примерно 13 месяцев наблюдений. Впервые ученые всего мира получили доступ к фрагментам, необходимым для начала построения подробной трехмерной карты космоса. Она поможет разгадать тайну так называемой темной вселенной, включая тайны темной энергии и темной материи.

«Это гораздо больше, чем просто красивые изображения. 12 ноября 2026 года — это научная веха в нашем изучении Вселенной. Этот крупный выпуск данных «Евклида» — крупнейшее исследование такого рода, проведенное из космоса. Проект закладывает основы для будущих открытий, открывает новые возможности для астрономии и демонстрирует выдающийся уровень европейских технологий, науки и международного сотрудничества», — сказала профессор Кэрол Манделл, директор по науке ESA.

Опубликованный набор данных впервые демонстрирует масштаб возможностей телескопа «Эвклид» по обзору неба. В космосе, над атмосферой Земли, которая размывает изображения и ослабляет поступающий свет, «Эвклид» может проводить глубокие и широкие обзоры неба так, как это не под силу наземным телескопам. В результате набор данных содержит гораздо больше космических объектов, чем любой предыдущий обзор, расширяя границы обнаружения редких и далеких объектов.

Обширные мозаики и наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном свете открывают новые перспективы для изучения Вселенной. Каталог DR1-Foundation содержит беспрецедентное количество космических объектов, в том числе:

  • более 900 миллионов галактик,
  • приблизительно 15 000 кандидатов в системы, испытывающие сильное гравитационное линзирование,
  • более 60 миллионов кандидатов в квазары — чрезвычайно яркие ядра далеких галактик,
  • спектры более 160 миллионов источников.

Сильные гравитационные линзы, которые искал «Эвклид», встречаются крайне редко. Они образуются, когда свет, достигающий Землю из далеких галактик, значительно искажается галактикой на переднем плане. В новой публикации ESA представлен самый большой каталог сильных гравитационных линз за всю историю, превосходящий все предыдущие каталоги вместе взятые.

«Сильное линзирование дает уникальные представления о темной Вселенной. Оно позволяет «взвешивать» отдельные галактики, включая их невидимую темную материю, и изучать, как расширяется Вселенная. Более 10 лет назад мы предсказывали, что «Эвклид» произведет революцию в открытии сильных гравитационных линз. Этот день наконец настал», — говорит Натали Лайнс из Университета Портсмута, Великобритания.

Наблюдая за обширными участками неба, «Эвклид» достигает древних, ранее недоступных скоплений галактик. Их исследования помогут определить, как росли эти огромные структуры и что они могут рассказать о темной Вселенной. Анализируя их световые спектры, телескоп «Эвклид» позволяет определять расстояния до галактик и их местоположение в трехмерной космической сети. Для самых ярких объектов он также предоставляет информацию об их происхождении и составе.

Опубликованные данные охватывают лишь 14% площади неба, запланированной для исследования. Полная публикация первого выпуска данных (DR1), запланированная на середину 2027 года, дополнит это наблюдениями слабого гравитационного линзирования и анализом распределения галактик и их скоплений в космической сети, среди прочего.

DR1-Foundation содержит необработанные данные, калиброванные изображения, каталоги и спектры с огромной области неба, а размер выборки позволяет обнаруживать даже редкие объекты. Этот набор данных будет использован для картирования крупномасштабной структуры Вселенной с беспрецедентной детализацией.

Источник: ESA

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Автор avia_news Рейтинг +7.00
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