Космический телескоп «Эвклид» обнаружил более миллиарда объектов — создается самая точная 3D-карта Вселенной

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первый крупный набор данных, полученных в ходе миссии «Эвклид». Запущенный в 2023 году, телескоп обнаружил, среди прочего, 900 миллионов галактик и более 60 миллионов кандидатов в квазары.

14 февраля 2024 года обсерватория «Эвклид», расположенная вблизи точки Лагранжа L2, начала свою научную фазу. Каталог DR1-Foundation, опубликованный ESA, охватывает примерно 13 месяцев наблюдений. Впервые ученые всего мира получили доступ к фрагментам, необходимым для начала построения подробной трехмерной карты космоса. Она поможет разгадать тайну так называемой темной вселенной, включая тайны темной энергии и темной материи.

«Это гораздо больше, чем просто красивые изображения. 12 ноября 2026 года — это научная веха в нашем изучении Вселенной. Этот крупный выпуск данных «Евклида» — крупнейшее исследование такого рода, проведенное из космоса. Проект закладывает основы для будущих открытий, открывает новые возможности для астрономии и демонстрирует выдающийся уровень европейских технологий, науки и международного сотрудничества», — сказала профессор Кэрол Манделл, директор по науке ESA.

Опубликованный набор данных впервые демонстрирует масштаб возможностей телескопа «Эвклид» по обзору неба. В космосе, над атмосферой Земли, которая размывает изображения и ослабляет поступающий свет, «Эвклид» может проводить глубокие и широкие обзоры неба так, как это не под силу наземным телескопам. В результате набор данных содержит гораздо больше космических объектов, чем любой предыдущий обзор, расширяя границы обнаружения редких и далеких объектов.

Обширные мозаики и наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном свете открывают новые перспективы для изучения Вселенной. Каталог DR1-Foundation содержит беспрецедентное количество космических объектов, в том числе:

более 900 миллионов галактик,

приблизительно 15 000 кандидатов в системы, испытывающие сильное гравитационное линзирование,

более 60 миллионов кандидатов в квазары — чрезвычайно яркие ядра далеких галактик,

спектры более 160 миллионов источников.

Сильные гравитационные линзы, которые искал «Эвклид», встречаются крайне редко. Они образуются, когда свет, достигающий Землю из далеких галактик, значительно искажается галактикой на переднем плане. В новой публикации ESA представлен самый большой каталог сильных гравитационных линз за всю историю, превосходящий все предыдущие каталоги вместе взятые.

«Сильное линзирование дает уникальные представления о темной Вселенной. Оно позволяет «взвешивать» отдельные галактики, включая их невидимую темную материю, и изучать, как расширяется Вселенная. Более 10 лет назад мы предсказывали, что «Эвклид» произведет революцию в открытии сильных гравитационных линз. Этот день наконец настал», — говорит Натали Лайнс из Университета Портсмута, Великобритания.

Наблюдая за обширными участками неба, «Эвклид» достигает древних, ранее недоступных скоплений галактик. Их исследования помогут определить, как росли эти огромные структуры и что они могут рассказать о темной Вселенной. Анализируя их световые спектры, телескоп «Эвклид» позволяет определять расстояния до галактик и их местоположение в трехмерной космической сети. Для самых ярких объектов он также предоставляет информацию об их происхождении и составе.

Опубликованные данные охватывают лишь 14% площади неба, запланированной для исследования. Полная публикация первого выпуска данных (DR1), запланированная на середину 2027 года, дополнит это наблюдениями слабого гравитационного линзирования и анализом распределения галактик и их скоплений в космической сети, среди прочего.

DR1-Foundation содержит необработанные данные, калиброванные изображения, каталоги и спектры с огромной области неба, а размер выборки позволяет обнаруживать даже редкие объекты. Этот набор данных будет использован для картирования крупномасштабной структуры Вселенной с беспрецедентной детализацией.

Источник: ESA