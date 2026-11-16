Зачем Huawei сделала смартфон таким широким? OSTA O1 Pro засветился на фотографиях

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Huawei готовит смартфон, который заметно отличается от привычных моделей на рынке. Новый OSTA O1 Pro получил широкий экран с соотношением сторон 16:9,5 вместо вытянутого формата, ставшего стандартом для современных телефонов. Первые фотографии устройства появились в сети за несколько дней до презентации.

Автор: Huawei / Bái Zé Guān Shān Hǎi Источник: www.gizmochina.com

Смартфон оснащён 6,39-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K. Ещё одна примечательная деталь — рамки толщиной около 1,05 мм со всех четырёх сторон. По дизайну аппарат напоминает Huawei Pura X View, но получил другой блок камер с двумя модулями и однотонную заднюю панель.

В основе OSTA O1 Pro, по предварительным данным, лежит процессор Kirin 9030S. Покупателям предложат версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителями объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ. Корпус будет доступен в чёрном, белом и фиолетовом цветах.

Презентация нового бренда OSTA и его первых смартфонов ожидается 20 ноября. Вместе с O1 Pro компания готовит базовую модель O1. Пока Huawei не раскрыла все характеристики, но уже опубликованные фотографии показывают, что производитель решил экспериментировать с форматом смартфона, от которого большинство конкурентов давно отказалось.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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